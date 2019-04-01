Huawei 2021’de amiral gemilerinin yarısını katlayacak!

Çinli teknoloji devi Huawei katlanabilir telefon konusunda iddiasını sürdürüyor. Şirketin CEO’su iki yıl içinde amiral gemisi modellerinin yarısının katlanabilir formda olacağını söyledi.

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Huawei katlanabilir telefonları ne zaman yaygınlaştıracak?

Katlanabilir telefon akımı son yıllarda durgunluğa hapsolan akıllı telefon sektörünün can simidine dönüşmüş durumda. Tüm sektör oyuncuları tarafından ‘bir sonraki büyük şey’ olarak selamlanan teknoloji şu anda iki majör üreticinin ellerinde şekillendiriliyor. İki uzak doğulu üretici Samsung ve Huawei, geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen MWC 2019 fuarında ilk katlanabilir telefonlarını (Galaxy Fold ve Mate X) görücüye çıkarmışlardı. Ama astronomik fiyatlarıyla kendilerini ister istemez niş bir konuma itmişlerdi.

Huawei CEO’su Richard Yu, GSM Arena sitesine verdiği röportajda katlanabilir telefonların geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. Yu röportajda, katlanabilir telefon pazarının çok dar, bu cihazların üretim maliyetinin ise çok yüksek olduğunu söylüyor. Ayrıca iki yıl içinde üretim maliyetlerinin düşeceğinden ve bu telefonların tüketiciler nezdindeki popülerliğinin artacağına inandığından bahsetmiş. En önemlisi de iki yıl sonra üreticinin amiral gemisi seviyesindeki modellerinin yarısının katlanabilir forma sahip olacağını belirtmiş.

Bu açıklamalardan Çinli teknoloji devinin katlanabilir telefon konusunda ne kadar kararlı olduğu açıkça anlaşılıyor. Bakalım diğer üreticiler bu yeni teknolojinin üzerine ne kadar eğilecekler?