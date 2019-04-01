Meizu 16s adına AnTuTu’dan iddialı skor!

Meizu’nun 2018 yılında fazlasıyla dikkat çeken telefonu Meizu 16 ve Meizu 16th ardından 2019 yılı telefonu olacak Meizu 16s için AnTuTu skoru ortaya çıktı bile. “alps m1971” koduna sahip telefon 357.975 puan almayı başarıyor.

AnTuTu bazı teknik özellikleri de gösterdi!

Her ne kadar AnTuTu puanı çok dikkat çekici olsa da AnTuTu aynı zamanda bazı teknik özellikleri de göstermesiyle telefonun önemli detaylarını da öğrenmiş olduk. Bu bağlamda Android 9 Pie ile gelecek olan Meizu 16s, Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve Adreno 640 grafik işlem biriminden güç alan, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile desteklenen oldukça güçlü bir cihaz olacak. 6,2 inç 2232 x 1080p FHD+ Super AMOLED ekranıyla Snapdragon 855’ten çok daha iyi yararlanabilecek telefonda çift arka kamera olacağı bekleniyor.

Bu kameralardan biri 48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 olacağı söylenirken, diğer kamera hakkında bir bilgi şu an için yok. Ayrıca Çin’den aldığı sertifikada 24W değerinde bir hızlı şarj desteğine sahip olacak Meizu 16s, 3.600 mAh değerinde de batarya ile gelecek.