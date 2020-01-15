Huawei, 2019’da 6.9 milyon adet 5G telefon sattı

Huawei ve Samsung, bu kez 5G akıllı telefon pazarında karşı karşıya geldi. Samsung, bu ayın başlarında 6.7 milyon adet 5G destekli akıllı telefon sattığını duyurmuştu. Ancak bugün Honor, ana şirketi Huawei‘nin 6.9 milyon adet 5G destekli akıllı telefon sevkiyatına ulaştığını belirtti.

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2020 yılının 5G destekli akıllı telefonlar için hareketli geçeceği tahmin ediliyordu. Bunun da geçen yılın satış rakamlarına yansıması yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Huawei, 6.9 milyon adet cihaza ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

En büyük satış başarısı V30 ve V30 Pro’dan geldi!

Huawei şu anda kendi markası altında 6 adet 5G destekli akıllı telefon satıyor. Bu modeller, Mate 20 X 5G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Nova 6 5G ve katlanabilir Mate X. Ayrıca alt şirketi Honor ise, 5G destekli V30 ve V30 Pro modellerini bünyesinde barındırıyor.

Çin merkezli Weibo adlı sosyal paylaşım sitesi, Honor V30 ve V30 Pro model akıllı telefonların JD.com ve Tmall adlı alışveriş sitelerinde fiyat kategorisinde, en çok satan telefon unvanlarını da kazandığını belirtti.