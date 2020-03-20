Akıllı Telefonlar
Huawei, 2 milyon bilişim uzmanı yetiştirecek!
Huawei, Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. Bu programla şirket, 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.
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Huawei, dijital teknolojiyi her yere yaymayı amaçlayan TECH4ALL girişiminin bir parçası olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. İlk olarak 2013 yılında başlayan programın amacı; üniversitelerde ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojileri bölümlerinin oluşturularak, ilgili müfredatın geliştirilmesiyle, daha fazla iletişim ve teknoloji uzmanının yetişmesini sağlamaktı.
Bu sene başlatılan ikinci fazda ise şirket hedefini büyüttü. Yeni plana göre Huawei; özellikle 5G ve yapay zeka (AI) teknolojisi çözümlerini, okullarla yaptığı işbirliklerine sürekli dahil ederek önümüzdeki 5 yılda dünya çapında 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirecek.
Huawei, 50 milyon doları aşkın yatırım yapacak!
Bu hedefe ulaşmak için şirket, önümüzdeki beş yıl boyunca toplamda en az 50 milyon ABD doları yatırımla Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Geliştirme Teşvik Fonu’nu kuracak. Bu fon, öğrencilerinin pratik becerilerini geliştirmeleri için öğretici deney ekipmanları sağlayacak.
Kurulan fon aracılığıyla öğretmenlere eğitimler verilerek, programın istikrarlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Bu fonla öğrencilerin yeteneklerini göstermesine, iş bulmasına ve yetenek arzı ile talep arasındaki verimli eşleşmeyi yakalamasına yardımcı olacak tüm paydaşların birlikte çalışması hedefleniyor.
Daha fazla akademi ile daha fazla eğitim
Huawei Kurumsal İş Grubu Hizmet Başkan Yardımcısı Hank Stokbroekx, konferans kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Her yıl 600 ila 1.000 adet Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi kuracağız. Bu akademilerle, dijitalleşen dünyada daha fazla öğretmene ve öğrenciye fayda sağlamayı, daha fazla insanın eşit ve kaliteli eğitimden yararlanmasını, dijital becerilerini geliştirmesini ve sektöre yeni bir ivme kazandırmasını amaçlıyoruz.
Bu program aynı zamanda, Huawei’nin ekosistem gelişiminin yeni bir aşamasını da işaret ediyor. Marka gelecekte, endüstrilerin dijital dönüşümünü teşvik etmek için ekosistemdeki tüm paydaşlarla iş birliğini derinleştirecek, yatırımları artıracak ve çok yönlü, tam zamanlı sürdürülebilir bir yetenek ekosisteminin inşasını hızlandıracak.”
Akıllı Telefonlar
realme, Reynmen ile evde kalan takipçilerine konser düzenleyecek!
realme, Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında evde kalmanın önemine vurgu yapmak adına Reynmen ile bir farkındalık kampanyası düzenliyor.
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21 Mart Cumartesi akşamı, realme Instagram hesabı üzerinden düzenlenecek konserde, hem hastanelere maske bağışı yapılacak hem de ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunulacak. Bağışlara Ahbap Platformu destek verecek.
Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını Türkiye sınırlarında 13 Mart tarihinde görülmüştü. İş yerleri, restoranlar çalışmaya ara verirken, ülke çapında konserler, spor ve kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Virüsü kontrol altına almak ve yayılmasını engellemek için tüm vatandaşların evde kalması gerekiyor. Sokakta vakit geçirmemesi, olabilecek en az insana temas etmesi gerekiyor.
realme, #EvdeKal çağrısı yaptı!
Şirket, bu süreçte gençlere evde oturma çağrısı (#EvdeKal) yaparak Reynmen ile sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. 21 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da realme Instagram hesabından canlı yayınlanacak Reynmen konseri ile birlikte, devlet hastanelerine maske bağışlanacak.
Ayrıca Ahbap Platformu’nun da yapılacak etkinliğe dahil olacak. İzleyiciler bağışta bulunarak 15 günde işten çıkarılmış insanlara yardımda bulunabilecekler. Ev etkinliklerine devam edeceğini açıklayan marka, aynı zamanda evde oturan sevenlerine de hediyeler verecek.
realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev “Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyorum. Marka olarak #EvdeKal diyoruz ve gençleri evde kalmaları konusunda motive etmek istiyoruz. Hep beraber atlatacağız” dedi.
realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu bu sıkıntılı zamanları ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza vurgu yapıyor. Dedeoğlu, “Bu günleri hep beraber atlatacağımız inancındayım. Markalar olarak bu dönemde daha çok fedakarlık yapmalı, her alanda halkımızın yanında olmalıyız, destek vermeliyiz” dedi.
Akıllı Telefonlar
Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için 007 temalı özel kılıflar çıkıyor!
HMD Global geçtiğimiz günlerde pek çok cihaz (Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 1.3 ve Nokia 5310) duyurdu. Ancak şirket eski telefonlarını unutmuş değil. Firma, Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 modelleri için 007 temalı özel bir kılıf çıkarıyor. Nokia bu kılıfları bir canlı yayında hızlı bir şekilde gösterdi. Bu yüzden elimizde yeni çıkacak olan bu kılıfların net bir resmi bulunmuyor.
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Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için bu kılıflar ne zaman satışa çıkacak?
Nokia, bu özel kılıfların ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili tam bir tarih vermedi. Fakat tahmin edilene göre kılıflar bu ayın sonunda küresel pazara çıkmış olacak. Kılıfların satış fiyatı ise Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için aynı olacak. Kılıfların 19.99€ fiyatından satışa çıkacağı bilinenler arasında.
Nokia, 007 temalı kılıflarını başka telefonlarına da çıkaracak mı?
HMD Global, bu konuda herhangi bir detaylı açıklama yapmadı fakat Nokia 8.3 5G ve Nokia 5.3 için bu kılıfların çıkması beklenebilir. Şu anki kılıfların satışına göre firmanın diğer telefonlarına da 007 veya farklı temalı kılıflar çıkarması mümkün görünüyor. Başlangıçta Nisan ayında çıkması planlanan yeni James Bond filminin COVID-19 virüsü salgını nedeniyle 12 Kasım‘a ertelenmesinin ardından, bu kılıfların çıkış tarihi de normal çıkış tarihinin ilerisine ertelenebilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, kendi işlemcisini geliştirmekten vazgeçiyor!
Çoğumuz hatırlamasakta Xiaomi, 2017 yılında Surge 1 adında ki kendi işlemcisini tanıtmıştı. Sonrasında firmanın MWC 2018 kapsamında Surge 2 işlemcisini tanıtması ve Mi 6C modelinde kullanması beklense de bu hiç gerçekleşmedi. 2019 yılı başlarında Xiaomi ve işlemci üreticisi TSMC’nin yakın temas içinde olduğu dedikoduları yayıldı. Fakat buradan da bir gelişme çıkmadı. Daha sonra firmanın işlemci üretimine ayırdığı insan kaynağını IoT (Nesnelerin interneti) cihazları için donanım üretimine ayırdığı haberleri geldi.
Çin’li üreticinin ilk işlemcisi olan Surge 1’in özelliklerine bakacak olursak, 28 nm üretim teknolojisi ve ARM mimarisine sahip 8 adet Cortex A53 çekirdeği bizi karşılıyor. İşlemci grafik çözümü olarak Mali-T860 grafik işlemcesini kullanıyor. Bunlara ek olarak Xiaomi Mi 5C’nin Surge 1 işlemcisi ile piyasaya sürülen tek akıllı telefon olduğunu belirtelim.
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Xiaomi neden kendi işlemcisini üretmek istedi?
Büyük devletler arasındaki savaşların silahlarla yapılmadığı günümüzde genellikle ticaret savaşlarına seyirci oluyoruz. Bu ticaret savaşları sırasında çeşitli ambargo, yasak ve kısıtlamalara karşı elini güçlendirmek isteyen Xiaomi, kendi işlemcilerini üreterek olabildiğince bağımsız şekilde üretim yapıyor olacaktı. Ekonomik yönden de rekabetçi fiyat sunmaya devam etmek isteyen firma kendi işlemcilerini üreterek bunu da hedefliyordu. Aynı zamanda işlemci çevre birimleri olan düşük güç tüketimli Bluetooth modülleri ve anten teknolojileri de Xiaomi’nin kendi üretmek istediği teknolojiler arasındaydı.
Surge 2 işlemcisinde aşamayacağı problemler ile karşılaştığı tahmin edilen Çin’li üretici maalesef hedefine ulaşamamış görünüyor. Sektör içinden gelen dedikodulara göre Xiaomi kendi işlemcisini üretme projesini rafa kaldırmış durumda ve Snapdragon ile MediaTek işlemcileri kullanmaya devam edecek.