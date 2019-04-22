Huawei ilk çeyrek gelirini açıkladı!

Huawei, son zamanlarda her yaptığı ile sıkça adından söz ettiriyor. Şirketin pazarda yer verdiği ürünleri ile pastadan ciddi ölçüde pay almayı başardı. Çinli teknoloji devi, akıllı cihaz üretimi konusunda bir diğer dev marka Samsung ile yarışır pozisyona ulaşan şirket, başarılı doğrultusunda da ciddi miktarda kar elde etmeyi başarıyor. Akıllı cihaz üreticisi Huawei, yapmış olduğu açıklama ile beraber yılın ilk çeyrek gelirinin, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre % 39 artışla yaklaşık olarak 26.81 milyar dolara ulaştığının bilgisini verdi.

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Huawei büyümeye devam ediyor

Shenzhen merkezli şirket, net kar marjının geçen yılın aynı dönemine göre % 8 oranında artığı bilgisini verdi. Yapılan bilanço açıklaması, Washington’un Huawei ekipmanlarının casusluk için kullanılabileceğini iddia ederek ve müttefiklerini Huawei’nin yeni nesil 5G mobil ağlar kurmasını yasaklamaya çağırarak baskısını artırdığı bir ortamda geldi. ABD’nin bu baskısına rağmen kar marjını artırmayı başaran şirket, yılın gelecek dönemlerinde daha da başarılı olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Huawei şirketi, Mart ayının son günlerine kadar taşıyıcılarla 40 ticari 5G sözleşmesi imzaladığını, 70.000‘den fazla 5G baz istasyonunu dünya pazarlarına gönderdiğini ve Mayıs ayına kadar da 100.000 göndermeyi beklediğinin bilgisini verdi. Huawei, geçtiğimiz pazartesi günü resmi olarak yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğinde 59 milyon akıllı cihaz üretimi yaptığının bilgisini vermişti. Bu rakam geçen senenin ilk çeyreğinde 39.3 milyon olarak belirtilmişti. Şirket, bilgisayar, giyilebilir cihazlar ve akıllı ev aletleri gibi diğer segmentlerdeki başarısını tekrarlamayı etmeyi hedefliyor.

Cloud ve AI teknolojileri, Huawei’nin gelecek yıl için vizyonunun ayrılmaz birer parçaları olarak kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Şirket, Cloud hizmetlerini sektör liderleri arasında konumlandırmayı hedefliyor. Söylenenlere göre, 1 milyondan fazla işletme kullanıcısı ve geliştiricisi şu anda Huawei bulut hizmetlerini kullanıyor.