EMUI 9.1 güncellemesi alan modeller açıklandı!

Çinli mobil teknoloji devi Huawei, yaptığı yeni bir açıklama ile toplamda 49 cihazına Android 9 Pie üzerinde çalışan EMUI 9.1 güncellemesini dağıtacağını belirtti.

İlk olarak P30 serisi ile karşımıza çıkan EMUI 9.1, pek çok performans iyileştirmesi, GPU Turbo 3.0 desteği, Huawei Share OneHop desteği, sanal mezura, çok daha pratik bir sesli asistan deneyimi ve daha pek çok iddialı özellikle geliyor. Ayrıca getirilen EROFS dosya sistemi ile genel performans artırılıyor. Bu yeni gelişme arayüz performansını % 24, yanıt verme oranını % 44 ve üçüncü parti uygulamaların performansını % 60 arttırıyor.

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Huawei‘in hangi modelleri için güncelleme yayınlayacağı ve kullanıcıların güncellemeye ne zaman kavuşacakları oldukça büyük bir merak konusuydu. Şirketin yayınlamış olduğu görselde, EMUI 9.1 güncellemesi alacak 49 Huawei ve Honor modelinin öncelik sırasına göre listesini yayınladı.

EMUI 9.1 güncellemesi alacak cihazların listesi

Üç etapta yayınlaması beklenen güncellemenin, ilk etapta ; Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 RS Porsche Design modelleri yer alıyor.

İkinci etapta yer alan cihazların güncellemeleri için test sürecinde olduğu, yakın zamanda geleceği ve kullanıcılar ile buluşacağı belirtildi. Test aşamasında olan modeller; Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Porsche Design, Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, Huawei P20, P20 Pro, P10, P10 Plus, Huawei Nova 4, Nova 3, Nova 3i, Nova 2S, Honor Play, Honor 10, Honor Play 8A, Huawei Maimang 7, Honor View 10, Honor View 10 Lite, Honor Note 10, Honor 9, Honor V9 ve Honor 8X olarak belirlenmiş.

Üçüncü etapta yer alan cihazların güncellemeleri için uzak bir tarih işaret ediliyor. Biraz daha beklemesi gereken cihazlar ise ; Huawei Nova 4e, Nova 3e, Enjoy 9 Plus, Enjoy 8 Plus, Enjoy MAX, Enjoy 9S, Enjoy 7S, Enjoy 9e, Honor 9 Lite, Honor 8X Max, Honor 20i, Honor 9i, Honor 7X, Huawei MediaPad M5 Tablet 10.1, Huawei MediaPad M5 Tablet 8.0, Huawei MediaPad M5 Tablet 8.4, Huawei MediaPad M5 Pro Tablet 10.8 ve Huawei MediaPad Tablet 5T 10.1 olarak karşımıza çıkıyor.