HWP takipçilerine sanal gerçeklik sürprizi (HTC Vive Pro)

Hardware Plus ofisine Sizin Yorumunuz başta olmak üzere video çekimi ya da ziyaret için gelen takipçilerimize hazırladığımız sürpriz ile HTC Vive Pro ile sanal gerçeklik dünyasını keşfetmelerini sağladık.

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Sanal gerçeklik dünyasının sizi direkt olarak içine çeken birbirinden güzel oyunlarını deneyen sevgili dostlarımız, hiç unutmayacakları bir deneyim yaşadılar. Peki neler yaşandı? Detayları videomuzda!

İyi seyirler…