HTC Vive Cosmos VR gözlüğünün özellikleri netleşti!

HTC Vive Cosmos VR gözlüğünün özellikleri HTC Vive‘ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla netleşti.

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HTC Vive Cosmos VR özellikleri

Akıllı telefon pazarındaki gücünü kaybeden Tayvanlı teknoloji üreticisi HTC, odağını VR‘a kaydırmış gibi gözüküyor. HTC Vive VR gözlüğüyle pek çok kullanıcının takdirini kazanan ve kategorisinde liderliğe oynayan HTC, gözlüğün yeni versiyonu Vive Cosmos‘u geçtiğimiz sonbaharda düzenlenen CES etkinliğinde görücüye çıkarmıştı. Fakat cihazın özellikleri hakkında çok az bilgi vermişti.

HTC Vive‘ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla ürünün pek çok teknik özelliği ortaya çıktı. 2880 x 1700 piksel çözünürlükteki LCD ekranların kullanıldığı Vive Cosmos, ilk Vive‘a göre 88 % oranında daha yüksek çözünürlük sunuyor. 90 FPS VR deneyimi vadeden gözlük, kullanım deneyimini olumlu etkileyecek geliştirmeler de getiriyor. Bunların en önemlilerinden biri cihazın daha iyi bir oyun kontrolü sunmaya yarayan altı adet kamerayla ve yenilenmiş kontrolcülerle gelecek.

Vive Cosmos‘da ayrıca tasarımsal açıdan da değişikliklere gidilmiş. Havalandırmalı ön tasarım sayesinde kullanıcılar daha az terleyecek ve kulaklığı çıkarmadan VR deneyiminden çıkabilecekler.