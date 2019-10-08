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Sanal dünyanın kapılarını araladık! | HTC Vive Pro incelemesi
HTC Vive Pro incelemesi ve deneyimiyle karşınızdayız. Sanal dünyanın kapılarını aralayan Vive Pro hakkında ofistekilerin de görüşlerini aldık.
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HTC Vive Pro, Oculus ardından HTC ve Valve ortaklığıyla geliştirilen Vive projesinin en başarılı ürünlerinden biri konumunda. İlk nesil Vive modeline göre önemli artılar kazanan HTC Vive Pro üzerine iki adet 3,5 inç boyutunda 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED ekran ile geliyor. Her biri 1440 x 1600 piksel çözünürlüğündeki bu ekranlar kombine olarak 2880 x 1600 piksellik geniş bir görüntü sunuyor. Bu da bir önceki nesile göre %78 artış demek oluyor.
SteamVR İzleme, G-sensor, jiroskop, yakınlık, IPD sensörü barındıran Vive Pro, bu sayede oyunu oynayan değil, direk olarak oyunda olan bir karakter olmanızı sağlıyor. Özel kontrolcüleri ile rahat bir kullanım vadeden, Dolby destekli Hi-Res kulaklıklar ile gelen cihaz piyasanın en başarılılarından biri konumunda.
Oculus başta olmak üzere diğer modellerden farklı olarak alan içerisinde oyun imkanı veren HTC Vive Pro, iki sensörü ile sabit değil, hareketli oyun ve deneyimö sağlıyor.
HTC Vive Pro sistem gereksinimleri;
- Minimum; NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290 dengi ve üzeri.
- Tavsiye Edilen; NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P5000 ya da AMD Radeon Vega 56 ve üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-4590 ya da AMD FX 8350 ve üzeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Bağlantı: DisplayPort 1.2, USB 3.0 ve yenisi
Destekleyen Ekran Kartları:
- NVIDIA GeForce RTX 2080Ti | 2080 | 2070
- NVIDIA GeForce GTX 1080Ti | 1080 | 1070 | 1070Ti | 1060
- NVIDIA GeForce GTX 980Ti | 980 | 970 | 780Ti
- NVIDIA TITAN Titan | X | Xp | Black | V
- NVIDIA Quadro RTX 8000 | 6000 | 5000
- NVIDIA Quadro P6000 | P5000 | P4000 | P3000
- NVIDIA Quadro Mobile P5200 | P4200 | P3200
- NVIDIA Quadro GP100 | GV100
- NVIDIA Quadro M5000 | M5500 | M5000 | K6000
- NVIDIA Tesla V100
- AMD Radeon RX 5700 | 5700 XT
- AMD Radeon Vega Frontier Edition
- AMD Radeon RX Vega 64 | Vega 56
- AMD Radeon RX 580 | 570 | 480
- AMD Radeon R9 390 | 390X
- AMD Radeon R9 290 | 290X | 295X2
- AMD Radeon R9 Fury | Fury X
- AMD Radeon R9 Nano
- AMD Radeon Pro Duo | SSG
- AMD Radeon Pro WX 9100 | 7100
- AMD Radeon FirePro W9100
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PUBG ve Call of Duty Mobile için oyuncu kulaklığı: ROG Cetra incelemesi
ROG Cetra özellikle Asus’un mobil oyunculuğa odaklandığı ROG Phone serisi ardından dikkat çekici özellikleriyle fark yaratan oyuncu kulaklığı olarak dikkat çekiyor.
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Cetra genel olarak mobil oyunculuğa odaklanan USB-Tip C bağlantısına sahip olan ve bu bağlantıdan ses aktarımına destek veren PC, dizüstü bilgisayar, Nintendo Switch ve akıllı telefon ile tabletler üzerinde uyumlu olarak çalışıyor.
Şık ve agresif tasarım
Tasarımına baktığımızda ilk bakışta bir ROG ürünü olduğunu belli eden kulaklıkta özel dolaşmayı engelleyen kablosuyla dikkat çekiyor. Üzerinde kırmızı aydınlatmalı ROG logolarına sahip olan ROG Cetra, S, M, L plastik kulak pedi ve M boyutta hafızalı köpük kulaklık pediyle beraber geliyor. Bu özel ped kulağınızın içinde kulağınızın şeklini alarak hem güçlü bir ses izolasyonu hem de rahat kullanım sağlıyor.
Cihaz, kulağınıza rahat oturması adına ayrı bir çentik yapıda parçalara da sahip. Cetra, bu sayede kulağınızda konforlu be kolay kolay çıkmayacak şekilde yerini alıyor. Üzerinde dört tuşu ve bir mikrofonu bulunan kontrol kumandasında ise klasik ses açma, kısma ve arama kabul işlev tuşlarının yanı sıra ortam sesi tuşu da bulunuyor.
Aktif gürültü engelleme – Ortam sesi
ROG Cetra’da bulunan aktif gürültü engelleme sistemi sayesinde tam anlamıyla oyununuza odaklanmanızı sağlayan kulaklık, bu desteği en iyi sağlayan markalardan biri olan Sony ile ortaklaşa yapılan çalışma sonucunda oldukça başarılı bir gürültü engelleme sunuyor. Aynı zamanda kulaklıkların üzerinde bulunan mikrofonlar ile dilerseniz ortam sesi moduna geçebilir, kulaklık takılıyken çevrenizde olan biteni de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.
Güçlü sesler
Asus’un yepyeni mobil oyuncu kulaklığı Cetra, 10 mm ASUS Essence sürücülerini barındırıyor. 20 ~ 40000 Hz frekans aralığı sunan ürün, mikrofonunda ise 50 ~ 10000 Hz aralığında frekans değeri ve -40 dB ± 3 dB hassasiyet sunuyor. Bu da hem oyundaki tüm sesleri rahat duyabilmenizi hem de co-op oyunlarınızda takım arkadaşınız ile rahat iletişim imkanı sağlıyor.
Tip C ile yeni nesil bağlantı
ROG Cetra klasik 3,5 mm jak girişi yerine Tip-C bağlantısı sunuyor. Son dönemde artan jak girişi barındırmayan telefonları da desteklemek adına bu tercih yapılmış. Bu sayede PC, Mac, ve Nintendo Switch ile de kullanılabilen ROG Cetra’da göze çarpan tek eksiklik ise Tip-C’den 3,5 mm jak girişine ve Tip-C’den Tip-A’ya dönüştürücü çıkmaması diyebiliriz. Bu sayede desteklenecek cihaz sayısı da ciddi oranda arttırılabilinirdi.
Armoury II ile tam denetim
PC üzerinde kullanımda Armoury II desteğine de sahip. ROG Cetra, equalizer ayarı, 7.1 çevresel ses ayarı başta olmak üzere kulaklık üzerindeki tüm denetimleri buradan kolaylıkla yapmanızı sağlıyor. Kendi favori ses profilinizi bu uygulama üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda mobil oyunculuk için oldukça özel bir kulaklık olacak ROG Cetra’yı fazlasıyla beğendiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle hafızalı köpük kulak pedi, aktif gürültü engelleme ve ortam sesi özellikleriyle ilginin fazlasıyla arttığı mobil oyunculuk için odağınızı tamamen oyuna vermenizi sağlayacak.
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TP-Link UP540 inceleme: 5 yuvalı 40W USB şarj istasyonu
TP-Link UP540 inceleme makalemizde, şirketin 5 yuvada toplamda 40W güç sunan USB şarj istasyonunu inceliyoruz. Bakalım bu küçük ama işlevsel ürün, bizlere neler sunuyor?
TP-Link UP540 inceleme – Tasarım ve genel bilgiler
Akıllı telefon, tablet, aksiyon kamerası ve el oyun konsolu derken günümüzde bir kişinin kullandığı teknolojik cihaz sayısı ciddi anlamda arttı. Haliyle bu ürünleri tek tek kendi şarj adaptörleriyle beraber priz üzerinden şarj etmektense, bir USB şarj istasyonu sayesinde tek bir prizle tüm cihazları şarj edebilmek konforlu bir yöntem. İnceleme konuğumuz TP-Link UP540 da tam olarak bunun için üretilmiş bir şarj istasyonu.
Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden cihazın kendisi ve güç kablosu çıkıyor. Cihaz 40W‘lık bir güç sağladığı ve 5 farklı cihazı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip olduğu için priz bağlantısı üzerinden güç alıyor. O nedenle bu ürünü bir USB çoklayıcı ile karıştırmamak gerekiyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan TP-Link UP540 modelinin üzerinde, yuvarlak yüzeyin çevresine sıralanmış beş adet USB yuvası yer alıyor.
5.0V = 8.0A yani 40W çıkış gücü sunan modelin her bir USB yuvası maksimum 5V = 2.4A çıkış gücü sağlıyor.
Teknik detaylar ve performans testleri
Testimizi aynı anda 4 akıllı telefon ve bir dizüstü bilgisayarla yaptık. Ürün, tüm cihazları aynı anda şarj edebilmeyi başarıyor.
TP-Link “Akıllı şarj teknolojisi” sayesinde ürünün, 5V = 2.4A çıkış gücü sunan yuvalarla birlikte bağlı olan cihaza mümkün olan maksimum çıkış gücünün verilerek %65 oranında daha hızlı şarj ettiğini belirtiyor. Burada verilen %65 oranı, iPhone 6s Plus akıllı telefonu referans alınarak elde edilmiş bir değer. Zira bildiğiniz gibi iPhone 6s Plus modelinin kutu içeriğinden çıkan orijinal şarj aleti hızlı şarj destekli değil. O nedenle orijinal şarj aletiyle 4.2 saatte şarj olan iPhone 6s Plus modeli, TP-Link UP540 modeliyle 2.4 saatte şarj olabiliyor.
Yukarıda anlatmış olduğumuz durum, her akıllı telefon için değişiklik gösterecektir. Zira kullandığınız modelde Qualcomm Quick Charge 4 gibi özel bir teknoloji ile şarj olma imkanı varsa, TP-Link UP540 modelinin adaptöre göre daha yavaş kaldığı durumlar olabilir. Burada belirtilen “hızlı şarj” ibaresi, 5V=1A değerlerini sunan adaptörlere karşın her yuvada 5V=2.4A çıkış gücü olduğundan kullanılmakta.
Fiyat ve son sözler
TP-Link UC540, birden fazla teknolojik cihaz kullanan ve bunları tek noktadan şarj etmek isteyenler için hayatı kolaylaştıran güzel bir çözüm olmuş. Tüm yuvaların 2.4 A güç sunuyor olması da zamandan tasarruf anlamında değerli.
Yakın zamanda ülkemizde satışta olacak model için belirlenen fiyat KDV dahil 27,30 dolar. Yani cihazın satış fiyatı tahminen 150 TL civarında olacak.
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Akıllı su pompası inceledik – Taşmaya son!
Ürün linki: https://ban.ggood.vip/HoM7
Kupon: (Şu an zaten indirim olduğu için geçerli değil) BGHardwareWP
Günümüzde evimizdeki içme su ihtiyacı için birçoğumuz damacana kullanıyor. Bu damacanalar için de genellikle hava pompası kullanılıyor ve eğer iyi ayarlayamazsanız su taşmaları meydana gelebiliyor. Bugünkü inceleme konuğumuz olan 3LIFE otomatik su pompası ise, üzerindeki tuş yardımıyla su akışını anında kesebiliyor.
Akıllı su pompası 3LIFE inceleme
Ürünü satın aldığınızda su pompasının kendisi ve gıdaya uyumlu olduğu belirtilen bir silikon hortum geliyor. Ürünün damacana ile birlikte kullanabileceğiniz gibi 5 LT veya daha küçük su şişelerinde de kullanabiliyorsunuz. Buradaki tek sorun, başlığın bir kitleme mekanizmasının olmayışı. Bu nedenle başlığa dokunduğunuzda yerinde oynayabiliyor.
Ürünün tuşuna bastığınızda su akışı gerçekleşiyor ve eğer butona tekrar basmazsanız 60 saniyede 1.5 LT su akışı gerçekleştikten sonra otomatik olarak duruyor. Ancak tabii ki bardak gibi daha küçük hacimli bir şeye su dolduracağınız zaman manuel olarak tuşuna basmanız ve suyu kesmeniz gerekiyor.
Ürün dahili batarya ile geliyor ve tek şarjda 120 LT su akışı sağlayabiliyor. Şarjı bittiğinde ise ürünün üzerindeki microUSB bağlantı yuvasıyla şarj edebiliyorsunuz.