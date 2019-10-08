Sanal dünyanın kapılarını araladık! | HTC Vive Pro incelemesi

ROG Cetra özellikle Asus’un mobil oyunculuğa odaklandığı ROG Phone serisi ardından dikkat çekici özellikleriyle fark yaratan oyuncu kulaklığı olarak dikkat çekiyor.

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Cetra genel olarak mobil oyunculuğa odaklanan USB-Tip C bağlantısına sahip olan ve bu bağlantıdan ses aktarımına destek veren PC, dizüstü bilgisayar, Nintendo Switch ve akıllı telefon ile tabletler üzerinde uyumlu olarak çalışıyor.

Şık ve agresif tasarım

Tasarımına baktığımızda ilk bakışta bir ROG ürünü olduğunu belli eden kulaklıkta özel dolaşmayı engelleyen kablosuyla dikkat çekiyor. Üzerinde kırmızı aydınlatmalı ROG logolarına sahip olan ROG Cetra, S, M, L plastik kulak pedi ve M boyutta hafızalı köpük kulaklık pediyle beraber geliyor. Bu özel ped kulağınızın içinde kulağınızın şeklini alarak hem güçlü bir ses izolasyonu hem de rahat kullanım sağlıyor.

Cihaz, kulağınıza rahat oturması adına ayrı bir çentik yapıda parçalara da sahip. Cetra, bu sayede kulağınızda konforlu be kolay kolay çıkmayacak şekilde yerini alıyor. Üzerinde dört tuşu ve bir mikrofonu bulunan kontrol kumandasında ise klasik ses açma, kısma ve arama kabul işlev tuşlarının yanı sıra ortam sesi tuşu da bulunuyor.

Aktif gürültü engelleme – Ortam sesi

ROG Cetra’da bulunan aktif gürültü engelleme sistemi sayesinde tam anlamıyla oyununuza odaklanmanızı sağlayan kulaklık, bu desteği en iyi sağlayan markalardan biri olan Sony ile ortaklaşa yapılan çalışma sonucunda oldukça başarılı bir gürültü engelleme sunuyor. Aynı zamanda kulaklıkların üzerinde bulunan mikrofonlar ile dilerseniz ortam sesi moduna geçebilir, kulaklık takılıyken çevrenizde olan biteni de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

Güçlü sesler

Asus’un yepyeni mobil oyuncu kulaklığı Cetra, 10 mm ASUS Essence sürücülerini barındırıyor. 20 ~ 40000 Hz frekans aralığı sunan ürün, mikrofonunda ise 50 ~ 10000 Hz aralığında frekans değeri ve -40 dB ± 3 dB hassasiyet sunuyor. Bu da hem oyundaki tüm sesleri rahat duyabilmenizi hem de co-op oyunlarınızda takım arkadaşınız ile rahat iletişim imkanı sağlıyor.

Tip C ile yeni nesil bağlantı

ROG Cetra klasik 3,5 mm jak girişi yerine Tip-C bağlantısı sunuyor. Son dönemde artan jak girişi barındırmayan telefonları da desteklemek adına bu tercih yapılmış. Bu sayede PC, Mac, ve Nintendo Switch ile de kullanılabilen ROG Cetra’da göze çarpan tek eksiklik ise Tip-C’den 3,5 mm jak girişine ve Tip-C’den Tip-A’ya dönüştürücü çıkmaması diyebiliriz. Bu sayede desteklenecek cihaz sayısı da ciddi oranda arttırılabilinirdi.

Armoury II ile tam denetim

PC üzerinde kullanımda Armoury II desteğine de sahip. ROG Cetra, equalizer ayarı, 7.1 çevresel ses ayarı başta olmak üzere kulaklık üzerindeki tüm denetimleri buradan kolaylıkla yapmanızı sağlıyor. Kendi favori ses profilinizi bu uygulama üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

Genel olarak baktığımızda mobil oyunculuk için oldukça özel bir kulaklık olacak ROG Cetra’yı fazlasıyla beğendiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle hafızalı köpük kulak pedi, aktif gürültü engelleme ve ortam sesi özellikleriyle ilginin fazlasıyla arttığı mobil oyunculuk için odağınızı tamamen oyuna vermenizi sağlayacak.