HTC VIVE ile sergileri sanal gerçeklik deneyimiyle keşfedin!

HTC VIVE ARTS, Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan tarihin ilk sanal müzesinin kapılarını halka açmaya hazırlanıyor. Sanat eserlerinin sergileneceği deneysel çalışmayla ilgili bir hayli ilginç detaylar yer alıyor.

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HTC VIVE Arts, Louvre Müzesi”yle müze tarihinin ilk sanal gerçeklik fuarı olması beklenen Mona Lisa: Camın Ötesi sergi çalışmasını 24 Ekim’de ziyarete sunacak. Kullanıcıları için yepyeni bir sergi deneyimi vadeden çalışmada Leonardo da Vinci’nin en ünlü başyapıtını daha önce görülmemiş bir şekilde izleyebilmelerine fırsat tanınıyor.

Bu deneyimle birlikte dünyanın her yerinden sanat eserlerini görüntüle imkanı kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yedi dakikalık sürükleyici deneyimin başlangıcında kullanıcılar, VIVE’ın en yeni VR başlığı VIVE Cosmos aracılığıyla kendilerini Mona Lisa’nın sergilendiği alanda buluyor. Kullanıcı ilk başta, tablonun önündeki seyirci kalabalığının arkasında kalıyor.

Kalabalık, tablonun önünden ayrılanca izleyici, arkadaki koruyucu cam ve çerçeve olmaksızın, eserle yüz yüze kalacak tablonun yakınına kadar geliyor. Da Vinci’nin eserleriyle kalan seyirci tablonun en ince detaylarına kadar incelemek mümkün.

Deneyimin, dünyanın her yerinde izleyiciler için hazırlanmış genişletilmiş ev sürümü, iOS ve Android’deki mobil VR da dahil olmak üzere önde gelen diğer büyük VR platformlarla birlikte HTC’nin limitsiz servisini kullanabiliyorlar.

Bu deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar, Fransa’nın Paris şehrinde bulunan Louvre Müzesini ziyaret ederek inovatif çalışmayı görebilirler. Sanal gerçeklik deneyimi, HTC ve sanal gerçeklik prodüksiyon şirketi Emissive ortaklığıyla hayata geçirildi.