İnceleme
Dünyanın en iyi VR gözlüğü! | HTC Vive Cosmos ilk bakış
Geçtiğimiz günlerde denediğimiz HTC Vive Pro ardından 21 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacak HTC Vive Cosmos ön inlcelemesi ile beraberiz.
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Daha yüksek çözünürlük, 90 Hz ve en önemlisi artık daha özgür bir kullanım vadeden HTC Vive Cosmos geliştirilirken tüm geliştiriciler ve oyuncuların bahsettikleri eksiklikler dinlenerek giderilmiş.
Bu videoda da Türkiye lansmanı ile denediğimiz Vive Cosmos hakkındaki detayları ve ilk düşüncelerimizi göreceksiniz.
İyi seyirler…
HTC Vive Cosmos Teknik Özellikleri:
- Çözünürlük: Her gözde 1440 x 1700 piksel (Toplam 2880 x 1700 piksel)
- Ekran: Çift 3,4 inç (çapraz) LCD
- Yenileme hızı: 90 Hz
- Görüş alanı: 110 derece
- Ses: Dahili stereo kulaklık
- Gerekli PC bağlantısı: USB 3.0, DisplayPort 1.2
- Çevre Birimleri İçin Girişler: USB-C 3.0, modlar için özel bağlantı
- Takip: Ayakta ve oturur pozisyonlar için minimum alan gereksinimi yoktur, oda ölçeği modunda minimum 2 m x 1,5 m
- Ön Panel Modülleri: Vive Motion Mod (Cosmos ile birlikte gelir) ve Vive Cosmos External Tracking Mod (Ayrı satılır)
- Vive Kablosuz Adaptör desteği: Evet, bağlantı kitiyle birlikte ayrı satılır. Boş PCIe yuvası gereklidir.
İnceleme
Parti hoparlörü! | LG XBOOM OL100 ses sistemi incelemesi
LG Xboom OL100 incelemesi ile karşınızdayız. 2200 W RMS değerine sahip efsane parti hoparlörü diyebileceğimiz cihaz, üzerinde turntable ve diğer işlevleri ile birlikte geliyor.
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Yüksek Çözünürlüklü ses markası Meridian’ın “Bass and Space” teknolojisine sahip olan LG XBoom OL100 tam bir parti canavarı olarak karşımızda. 2000-Watt RMS değeriyle gelen OL100 üzerindeki fakrlı aydınlatma efektleriyle de partinize renk katabilir durumda.
Karaoke, parti hızlandırıcı, jog wheel ile scratch desteği gibi farklı özellikleri bulunan LG XBoom OL100’ün detayları videomuzda!
Dizüstü Bilgisayar
GTX 1650 ile oyun keyfi! | Casper Excalibur G770 incelemesi
Casper Excalibur G770 incelemesi ile karşınızdayız. Casper’ın oyuncu ürünleri olan Excalibur’un fiyat performans odaklı modeli G770 ile beraberiz.
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Casper’ın internet sitesinden konfigüre edebileceğiniz ve birçok donanım bileşenlerini kendi isteğinize ve bütçenize göre düzenleyebileceğiniz Excalibur G770 modelinde bizim incelediğimiz versiyonun detaylarını aşağıda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Casper Excalibur G770 (G770.9750-DHH0A)
- 15,6 inç FHD 60 Hz IPS
- Intel Core i7 9750H
- Nvidia GeForce GTX 1650
- 32 GB DDR4 RAM
- 512 GB M2 SSD + 512 GB SSD depolama
İnceleme
SIM kart ile çalışan router! TP-Link Archer MR600
TP-Link Archer MR600 modeli, SIM kart üzerinden 4G+ Cat 6 internet paylaşabilen bir router olarak inceleme konuğumuz oldu.
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TP-Link Archer MR600 300 Mbps’ye kadar hızlı bağlantı desteği sunmasıyla dikkat çekiyor. İnternet bağlantısı açık olan herhangi bir Micro ve Nano SIM ile çalışabilen yapıdaki cihaz, tak çalıştır ile hiçbir kuruluma gerek kalmadan hızlı bağlantı sunuyor.
Sadece Archer MR600’ü elektriğe bağlamanız ile kolayca aktif olan ürün, üzerindeki 4 gigabit seviyedeki LAN portuyla kablolu internet paylaşımına da olanak tanıyor. Aynı anda 64 cihaza kadar erişim desteği sunan MR600, 4.5G internet bağlantısını da destekliyor.
TP-Link Tether uygulaması üzerinden kolayca yönetebileceğiniz Archer MR600 2.4 GHz üzerinde 300 Mbps, 5 GHz bandı üzerinden ise 867 Mbps hızlarına çıkabilme yeteneğine sahip.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.