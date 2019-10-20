Dünyanın en iyi VR gözlüğü! | HTC Vive Cosmos ilk bakış

Geçtiğimiz günlerde denediğimiz HTC Vive Pro ardından 21 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacak HTC Vive Cosmos ön inlcelemesi ile beraberiz.

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Daha yüksek çözünürlük, 90 Hz ve en önemlisi artık daha özgür bir kullanım vadeden HTC Vive Cosmos geliştirilirken tüm geliştiriciler ve oyuncuların bahsettikleri eksiklikler dinlenerek giderilmiş.

Bu videoda da Türkiye lansmanı ile denediğimiz Vive Cosmos hakkındaki detayları ve ilk düşüncelerimizi göreceksiniz.

İyi seyirler…

HTC Vive Cosmos Teknik Özellikleri: