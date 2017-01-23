Sonunda HTC’de akıllı saat pazarına girmeye hazırlanıyor gibi gözüküyor hem de ünlü fitness markası Under Armour ile birlikte.

HTC’nin üzerinde çalıştığı ilk akıllı saat modelinin ilk prototipini 2014 yılında görmüştük. Geçen yıl ise Halfbeak kod adlı, Under Armour ile birlikte geliştirilen akıllı saatin fotoğrafları internete sızmıştı. Hatta ürün Çin merkezli Weibo sitesinde görülmüştü.

Cihaza dair bazı yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde Halfbeak’in Android Wear 1.0 işletim sistemine sahip olduğu gözüküyor. Önümüzdeki ay Android Wear 2.0’ın piyasaya çıkacağını düşünürsek bu gerçekten de garip olur. Cihaz ile ilgili iki firmadan da açıklama gelmedi. Yeni akıllı saat modelini gelecek ay İspanya’nın Barselona’nın şehrinde düzenlenecek olan Mobile World Congress’te görebilme ihtimalimiz oldukça yüksek.