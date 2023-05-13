HTC, VIVERSE platformunu temel alan yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi marka, yaklaşan teklifin lansman tarihini resmen açıkladı. Lansmanın 18 Mayıs’ta yapılacak. Yaklaşan akıllı telefonun adı HTC tarafından açıkça açıklanmadı. Ancak HTC U23 Pro olarak adlandırılması bekleniyor.

İçindekiler HTC U23 Pro önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek

HTC U23 Pro önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek

HTC tarafından paylaşılan son teaser, yaklaşmakta olan U23 Pro akıllı telefonun pek çok detayını vermedi. Daha yakından bakıldığında telefonun ekranının merkeze hizalanmış bir delikli kesik olduğu görülüyor. Yaklaşan telefon VR özellikleriyle gelecek HTC U23 Pro’nun fiyatlandırması ve tüm özellikleri de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki hafta yapılacak lansman etkinliğinde ortaya çıkacak.

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HTC U23 Pro, Geekbench’te ve gerçek hayat fotoğraflarında çoktan görüldü. Kıyaslama platformu Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile 12GB RAM ve Android 13 işletim sistemini ortaya çıkardı. Telefonun sızdırılan canlı görüntüsü, ultra geniş, derinlik ve makro lenslerle eşleştirilmiş OIS özellikli 108MP birincil üniteden oluşan dört sensörü barındıran dikdörtgen bir kamera modülünü ortaya çıkardı. Cihazın ayrıca 8GB RAM ve 256GB depolama varyantıyla gelmesi bekleniyor. Yaklaşan akıllı telefonun 120Hz AMOLED ekrana ve kablosuz şarj destekli 4.500mAh pil ünitesine sahip olacağı söyleniyor.