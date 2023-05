Çin’de Realme 11 serisinin kısa süre önce piyasaya sürülmesinden sonra marka, bütçe aralığında parasının karşılığını veren bir cihaz piyasaya sürmek niyetiyle şimdi odağını diğer pazarlara kaydırdı. Realme’nin çok yakında Realme Narzo N53 modelini piyasaya süreceği bugün resmi olarak doğrulandı.

Realme’nin resmi web sitesi, Narzo N53’ün 18 Mayıs’ta öğlen piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu, geçen ay Narzo N55’in piyasaya sürülmesinden sonra Realme kampındaki ikinci N50 serisi cihaz olacak.

Çinli teknoloji üreticisi, şaşırtıcı bir şekilde iPhone 14 Pro’ya benzeyen tasarımı kullanacak. Narzon N55’in Apple Dynamic Island benzeri bir bildirim balonu işlevine sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, markanın bu özelliği buraya da eklemeye karar verip vermediğini ve onu daha çok bir iPhone 14 Pro klonu haline getirip getirmediğini görmek ilginç olacak.

Bunun yanı sıra marka, Narzo N53’ün şimdiye kadarki en ince Realme telefonu olacağını da iddia ediyor. Bu, yaklaşık 7 mm veya daha düşük bir genişliğe baktığımız anlamına gelebilir. Dünkü bir sızıntı telefonun 16 GB’a kadar Dinamik RAM’e sahip olacağını ve 33W hızlı şarj desteğine sahip olacağını ortaya koyuyor.

Rapora göre 5G desteğiyle gelecek telefon, Feather Black ve Feather Gold renk çeşitleriyle sunulacak. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmeyen bu telefon karşısında Xiaomi ve Vivo gibi isimlerin oynayacağı kart merakla bekleniyor.