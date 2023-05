HTC kısa süre önce VIVERSE platform desteğine sahip, HTC U23 Pro olarak adlandırılacağı söylenen yeni bir U serisi telefonunu duyurmuştu. Şimdi, telefonun bir mühendislik örneği Tayvan’da ortaya çıktı ve özelliklerinin çoğunu ortaya çıkardı.

Geekbench listesi, bir Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, 12GB RAM ve Android 13 üzerinde çalışacağını onaylıyor. Ayrıca muhtemelen 256GB depolama ile 8GB RAM varyantı olacak.

Telefonun Desire 21 Pro’dan daha küçük delikli 120Hz AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. OIS özellikli 108MP arka kamera ve diğer birçok telefon gibi ultra geniş, derinlik ve makro lensler dahil olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da olacak.

Telefonun arka kapağı ve orta çerçevesi plastikten yapılmış ve tasarımı diğer birçok orta sınıf Android telefona benziyor. Telefonun 4600mAh bataryaya sahip olması bekleniyor ancak son rakam 4500mAh’a yakın olabilir. Aynı zamanda kablosuz şarjı da destekleyecek.

HTC U23 Pro’nun bu ayın sonunda Tayvan’da ve birkaç başka pazarda tanıtılması bekleniyor. Bakalım telefon pazarında uzun zamandır boy gösteremeyen HTC bu sefer bu telefonu ile geri dönüş yapabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.