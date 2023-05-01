HTC‘nin yeni bir üst-orta seviye telefonu geliyor. Bluetooth SIG otoritesi söz konusu cihazı geçen hafta onayladı. Ayrıca, listeleme üç model numarasını ortaya çıktı bunlar 2QC9200, 2QC9100 ve 2QCB100 şeklinde yer alıyor. Bu model numaralarının aynı akıllı telefonun üç farklı ülke varyantına ait olduğu söyleniyor. Buna göre Geekbench benchmarking platformunda tespit edilen HTC U23 Pro akıllı telefon olabilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görülebileceği gibi, yakında çıkacak olan HTC U23 Pro Geekbench 6’da ortaya çıktı. Tayvanlı üretici geçtiğimiz aylarda birkaç düşük kaliteli Wildfire markalı akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Ayrıca her yıl Desire serisi telefonları da piyasaya sürüyor. U23 Pro, Haziran 2020’de duyurulan HTC U20 5G‘nin halefi olacak.

Geekbench listesi, HTC U23 Pro’nun 1.80GHz’de çalışan dört CPU çekirdeği, 2.36GHz’de çalışan üç CPU çekirdeği ve 2.40GHz’de çalışan tek bir CPU çekirdeği ile donatılmış bir Qualcomm yongası ile geleceğini belirtiyor. Listelemenin kaynak kodu işlemcinin Adreno 644 GPU içerdiğini gösteriyor. Bu CPU ve GPU ayrıntıları HTC U23 Pro’nun Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyi beraberinde getireceği kesinleşti diyebiliriz.

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Geekbench listesi ayrıca HTC U23 Pro’nun 12 GB RAM ve Android 13 işletim sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Geekbench 6’nın tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde cihaz sırasıyla 933 ve 2351 puan aldı.

Şu anda HTC U23 Pro’nun diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Cihazın 120Hz AMOLED ekran, 256 GB’a kadar depolama alanı, birinci sınıf kameralar ve hızlı şarj destekli büyük bir batarya ile gelmesi muhtemel. Büyük olasılıkla, U23 Pro Haziran ayında Tayvan’da piyasaya çıkabilir.