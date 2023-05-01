Birçok sızıntı ve spekülasyonun ardından Tecno Camon 20‘nin canlı videosu çevrimiçi olarak yayınlandı. Bu cihaz, göz alıcı benzersiz bir beşgen kamera modülü ile geliyor.

Tecno Camon 20 serisi özellikleri

Cihazın ön tarafında delikli bir tasarım var ve ekran-gövde oranı hala nispeten yüksek. Seride Camon 20’nin yanı sıra Camon 20 Pro ve Camon 20 Premier 5G de bulunuyor. Pro ve Premier modelleri sırasıyla MediaTek Helio G99 ve Dimensity 1200 yongalarıyla geliyor. İlkinde 6,7 inç LCD ekran, 64MP ana kamera + 32MP ön kamera ve 5000 mAh pil bulunuyor. Camon 20 Premier 5G ise 6,7 inç 1080P AMOLED 120Hz ekrana sahip. Bu cihaz ayrıca 100MP ana kamera ve 16GB RAM’in yanı sıra 256GB/512GB dahili depolama alanı ile geliyor.

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Tecno Camon 20 serisi Transsion Holdings’in en son ürünü ve birkaç ay içinde piyasaya sürülecek. Cep telefonu pazarına heyecan verici bir katkı olmayı vaat ediyor. En heyecan verici haber ise oyunun kurallarını değiştirmesi beklenen Premier modelinin geri dönüşü heyecan yaratacak. Tecno Camon 20 canlı görüntülerle sızdırıldı ve bu cihazı gösteren kısa video şu anda en son sızıntı. Telefonun yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ile gelmesi bekleniyor.5000 mAh batarya ve 18W’a kadar hızlı şarjı destekleyecek.

Camon 20 Premier 5G

Tecno Camon 20 Premier 5G, serinin 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bir başka modeli. Telefonun 8GB RAM ve 512GB’a kadar dahili depolama alanı ile pembe veya siyah deri renkte geleceği söyleniyor. Ayrıca, onu piyasadaki diğer cep telefonlarından ayıran benzersiz bir özellikle gelmesi bekleniyor. Tecno Camon 20 serisinin iki modeli Google Play Console’da listelendi ve temel özellikleri ortaya çıktı.

Normal model 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip 6,8 inçlik bir ekranla gelecek. Ayrıca MediaTek Helio G95 işlemci tarafından desteklenmesi ve kutudan çıktığı anda Android 12 ile çalışması bekleniyor. Tecno Camon 20 serisi, akıllı telefon pazarına heyecan verici bir katkı sağlamayı vaat ediyor.

Premier modelin geri dönüşü ve Tecno Camon 20 Premier 5G’nin benzersiz özellikleri ile seri, sektörde bir iz bırakmaya hazırlanıyor. Telefonun sızdırılan özellikleri de güçlü bir cihaz olacağını gösteriyor.