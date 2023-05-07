Gizemli bir HTC cihazı, bir sürü canlı fotoğraf ve bazı donanım bilgileriyle birlikte çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Cihazın potansiyel ismi için HTC U23 Pro 5G adı telaffuz ediliyor. HTC cephesinin metaverse odaklı yeni amiral gemisi bu olabilir! Tasarım Galaxy S21 Ultra’dan araklanmış gibi görünüyor!

HTC U23 Pro Tasarımıyla Çok Konuşulacak!

Cihazın donanım özellikleri de oldukça güçlü olsa da, asıl konuşulacak şeyin tasarım olduğu söylenebilir. Zira bir dönem telefon tasarımı konusunda zirvede olan ve diğer üreticilere ilham vererek Android’in bugününü belirleyen HTC, artık tasarımdaki yetkinliğini kaybetmiş gibi görünüyor.

Bir amiral gemisinden çok orta seviye gibi duran cihazın tasarımında Galaxy S21 Ultra ve bazı OnePlus modellerinden esintiler görmek mümkün. HTC’nin bu cihazda kullandığı renk seçimi de fazla sade olmuş. Bununla birlikte, rakipler kendi amiral gemilerinde alüminyum kasa malzemesi ve cam arka kapak kullanırken, HTC plastik arka kapak ve yine plastik kasa kullanmayı seçmiş.

HTC’nin burada plastik tercih etme sebebi, cihazın hafif olmasını istemeleri olabilir. Zira metaverse odaklı olan bu telefonun, bazı aksesuarlar ile tam teşeküllü bir karma gerçeklik başlığına dönmesi olası. HTC cihazın uzun süren kullanımlarda yorgunluk yapmaması için hafifliğe önem vermiş olabilir.

AIDA64 donanım kontrol uygulamasında birçok özelliği ortaya çıkan cihazın, donanım özellikleri arasında AMOLED ekran, 8 GB bellek, 256 GB dahili depolama, Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ve Bluetooth 5.3 bağlantı desteği yer alıyor.

Cihazın 4600 mAh boyutlu sınıf standartlarının biraz aşağısında olan bir bataryayla donatıldığını görüyoruz. Bu bataryanın kaç Watt güç ile şarj olacağı ise belli değil. 108 MP çözünürlüklü ve OIS destekli bir ana kamerayla geleceği kesinleşen cihazda, 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor. Bu sayede cihaz diğer amiral gemilerinden ayrılmayı başarıyor.

Biyometrik güvenlik önlemi için kilit tuşuna entegre bir parmak izine sahip olan cihazda yüz tanıma desteği de bulunacağı söyleniyor. Yüz tanıma işlemi cihazın ortaya hizalanmış nokta çentikte yer alan ön kamerası tarafından gerçekleştirilecek.

HTC’nin yeni amiral gemisinin, yalnızca bir mühendislik örneği olduğu ve ilerleyen aşamalarda tasarımda bazı değişiklikler olabileceği söyleniyor. HTC’nin firmanın geçmişteki ruhuna yakışır şekilde tasarımda bazı değişiklikler yapması muhtemel.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HTC U23 Pro 5G nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!