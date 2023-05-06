Bir süredir artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik konusuna yoğunlaşan ve telefon pazarından elini ayağını çeken Tayvanlı telefon üreticisi HTC, yeni U serisi akıllı telefonuyla sahalara geri dönecek. HTC metaverse odaklı telefonlarıyla akıllı telefon pazarında yeni bir sayfa açabilir! İşte HTC U23 Pro’ya ait detaylar!

HTC U23 Pro Viverse ile Çok Güçlü Geliyor!

HTC’nin son U serisi amiral gemisi telefonu Haziran 2018’de HTC U12+ ile piyasaya sürüldü. Bu cihaz, zamanına göre oldukça rekabetçiydi. Bu model, orta seviye bir cihaz olan HTC U20 5G ve blockchain teknolojisine odaklanan HTC Exodus 1 dışında markanın son büyük amiral gemisiydi.

HTC cephesinin yayınladığı yeni teaser görüntüsü bize tanıtılacak olan cihazın HTC U12+’ın metaverse tabanlı bir halefi mi yoksa HTC U20 5G’ye daha yakın mı olacağına dair herhangi bir ipucu vermiyor. Ancak bir süredir giriş seviye akıllı telefonlarla rekabette yolunu tamamen kaybeden HTC’nin yeni U serisi telefonunun U12+ gibi gerçek bir amiral gemisi olması bekleniyor. Cihazın adının ise U23 Pro olması bekleniyor.

HTC, bu telefonunda da metaverse’in kendi versiyonu olan Viverse’i öne çıkarıyor. Metaverse heyecanı temelde sona erdi. Bu nedenle HTC’nin nispeten modası geçmiş bir teknolojiyi kullanan bir cihazla ortaya çıktığını görmek ilginç. HTC bu trende geç kalmış olabilir ya da kendine özgü bir şey bulmuş olabilir.

Geekbench listesi, geçtiğimiz günlerde HTC U23 Pro olduğu iddia edilen bir modeli ortaya çıkarmıştı. HTC U23 Pro’nun 1.80GHz’de çalışan dört CPU çekirdeği, 2.36GHz’de çalışan üç CPU çekirdeği ve 2.40GHz’de çalışan tek bir CPU çekirdeği ile donatılmış bir Qualcomm yongası ile geleceği kesinleşmişti. Geekbench listesine bakarak, HTC U23 Pro’nun Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyi beraberinde getireceği kesinleşti diyebiliriz.

HTC yeni cihaz hakkında yeni ayrıntılar paylaşana kadar daha fazla bilgi sahibi olamayacağız. Ancak firmanın bu cihazı karma gerçeklik başlıklarıyla beraber pazarlayacağı ve Viverse evrenini dolaşmak için iyi bir ekran gerekmesi nedeniyle HTC’nin bu akıllı telefonunun oldukça iyi bir ekranla bizleri karşılaması beklenebilir.

Bununla birlikte, daha önce Beats ile ses konusunda ciddi çalışmalar yapan ve zamanına göre ses konusunda çok gelişmiş cihazlar üreten firma, yeni U serisi akıllı telefonunda bangır bangır hoparlörlere yer verebilir. 2023 pazarı tüm üreticiler için zor geçecek olsa bile, bu model HTC için akıllı telefon pazarına iyi bir dönüş olabilir gibi görünüyor.

Bakalım Huawei ve Vivo gibi yenilikçi teknolojileri benimseyen firmalar HTC’nin bu akıllı telefonuna nasıl karşılık verecek.

İlginizi Çekebilir: HTC U23 Pro Geekbench’te Görüntülendi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HTC akıllı telefon pazarına sağlam bir yeniden dönüş yapabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!