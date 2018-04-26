HTC U12, ABD Verizone sitesinde ortaya çıktı

Tayvanlı firmanın düzlüğe çıkmak için en yeni silahı HTC U12 Verizone’un Open Development platformunda ortaya çıktı. Verizon tarafından oluşturulan Open Development platformu yeni ürün, uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesi için teşivk sağlayan bir site. Site içerisinde tasarım ve parça kısmının yanında bir de showcase kısmı bulunuyor. İşte HTC U12 de bu kısımda ortaya çıktı.

Verizone ağına lisanslı telefonlardan bir tanesi olan U12 için açıklanan donanım bilgileri kısıtlı. Cihazda Super WQHD LCD panel, 6 inç ekran boyutu, Quick charge 1.0 destekli 3500 mAh pil mevcut. Android 8.0 ile kutudan çıkacak olan telefonda Bluetooth 5.0 desteği olacak. IP68 sertifikasına sahip U12 toza ve suya karşı dayanıklı.

HTC U12 hala gizemini koruyor

Sitede resmini gördüğnüz telefon U12 değil. Malum sebeplerden dolayı Verizone U12’nin sayfasına U11’in görselini koymuş. Bunu belirtmekeki sebep ise HTC U12’nin “Frame less Display” adındaki neredesye çerçevesiz olduğu belirtilen bir ekranla beklenmesi.

Bunun yanında ay başında ortaya çıkan kılıf görselleri ile telefonun tasarımı hakkında az çok bilgiye de sahip olunmuştu. Verizone’un listesinde cihazın LTE Cat.12 bağlantısını kullandığı görülüyor. Bu durum ise daha öncesinde Snapdragon 845 işlemci ile geleceği iddia edilen telefon için bir çelişki. En üst seviye Qualcomm işlemcisi download için CAT.18 upload için CAT.13 kullanıyor ve toplamda 1.2 Gbps hız sunuyor. Dolayısı ile tahminler telefonunu Verizone versiyonunda CAT.12 kullanıldığı ya da bir yazım hatası olduğu yönünde.