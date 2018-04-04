HTC U12 için yepyeni görseller sızdı!

HTC U12 modelinin Mayıs ayı civarında tanıtılması bekleniyor. Şirketin yeni amiral gemisi olacak telefon, bir ihtimal HTC U12+ adıyla da karşımıza çıkabilir. Bugüne kadar birçok kez özellikleri ve tasarımı sızdırılan telefon, şimdi de farklı fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

HTC U12 görselleri açığa çıktı

Akıllı telefonlar için ekran koruyucu film üreten Tayvan merkezli bir şirket tarafından sızdırılan görseller, telefonun hem ön hem de arka yüzünün nasıl olacağını net bir şekilde gösteriyor.

Tasarım hatları olarak diğer U serisi akıllı telefonlara benzeyen model, ekran kasa oranında oldukça başarılı görünüyor. Cihaz bu sefer büyük ihtimalle 16:9 değil 18:9 görüntü oranını kullanacak.

Arka tarafa baktığımızda ise çift arka kamera, LED flaş ve parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Teknik özellikler tarafında ise Snadpragon 845 işlemci, 6 GB RAM ile birlikte 64 GB veya 128 GB dahili depolama alanının olması bekleniyor.