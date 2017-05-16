HTC bugün yeni bayrak gemisi modeli U11’i tanıttı ve telefon hakkında daha önce internete sızdırılan bilgiler genel olarak doğru çıktı.

HTC U11 geçtiğimiz yıl çıkan U10’un yerine geldi. Telefonda 5.5 inç büyüklüğünde Quad HD ekranı, Snapdragon 835 işlemcisi bulunuyor. Telefon cam ve metal bir tasarıma sahip. Telefonun kenarlarında farklı fonksiyonlara sahip sensörler bulunuyor.

Edge Sense adı verilen özellik telefonu sıkarak aktif oluyor. Uzun süreli ya da kısa süreli sıkmak farklı fonksiyonların kullanılabilmesini sağlıyor. Telefonun kenarlarına kısa süreli baskı uygulandığında kamera açılıyor. Kamera açıldığında kısa süreli baskı fotoğraf çekiyor. Uzun süreli baskılarda ise Google’ın sesli asistanı açılıyor ya da el feneri olarak kullanılıyor.

Ses ve güç tuşlarının altında baskı sensörleri yer alıyor. Telefon bu özellikleri baskı sensörleri sayesinde gerçekleştirebiliyor. Diğer taraftan telefonda 3.5mm kulaklık girişi yer almıyor. USB Type-C’den şarj, veri transferi ve kulaklık işlevleri yerinden getiriliyor.

Telefonda Qualcomm’un en yeni işlemcisi, 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Bazı ülkelerde 6 GB RAM ve 128 GB RAM seçenekleri de bulunacak. 12 megapiksel arka kamerada optik stabilizasyon, dual-pixel otofokus özellikleri mevcut. Telefonun 3000 Mah bataryası ve IP67 toza dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Telefonda ayrıca Amazon’un Alexa desteği de var.