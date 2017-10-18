HTC U11 Plus, 4000mAh’lık Batarya ile Gelebilir!

HTC, yeni amiral gemisi cihazı U11 Plus için büyük bir batarya kullanmayı amaçlıyor.

Mobil cihaz sektöründe bir dönem düşüşe geçen fakat yavaş yavaş toparlanma sinyalleri veren HTC’nin beklenen yeni amiral gemisi cihazlarından biri de HTC U11 Plus. Daha önceden farklı sızıntılar ve söylentiler ile gündeme gelen telefon hakkında son gelen bilgi ise bataryası ile alakalı.

Mobil cihazlar konusunda sızıntıları ile bilinen bir Twitter hesabının paylaştığı bilgiye göre, HTC’nin yeni amiral gemisi cihazı 4000mAh’lık bir batarya ile karşımıza çıkacak. HTC’nin önceki telefonlarına baktığımızda ise, firma bu zamana kadar en fazla 3000mAh’lık bataryası bulunan bir telefon ile karşımıza çıkmıştı. Bu konuda HTC U11 de firma adına bir ilk olacak.

Telefonun boyutları konusunda paylaşılan bilgilere göre U11 Plus, U11’e göre aynı boyutlarda fakat farklı ölçülerde olacak. Yani U11’den daha kalın bir U11 Plus gelecek diyebiliriz. Telefonun bu kalınlığı da muhtemelen sahip olacağı 4000mAh’lık bataryadan ötürü.

HTC, yeni amiral gemisi cihazını 2 Kasım’da Tayvan’da düzenleyeceği etkinlik ile tanıtacak.