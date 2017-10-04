HTC U11 Life Hakkındaki Detaylar Ortaya Çıktı!

Xiaomi’nin ardından, Tayvanlı teknoloji devi HTC de Android 8.0 Oreo ile donatılmış ilk telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor: HTC U11 Life yakın zamanda karşımıza çıkacak.
HTC, artık sadece amiral gemisi telefonlar ile değil; giriş ve orta seviye akıllı telefonlar ile iddialı olması gerektiğinin farkında. Zira firma, Vive Sanal Gerçeklik Gözlüğü ve U11 ile büyük başarılar elde etmesine rağmen, bu başarıları maddi tablosuna yansıtamadı. Şirket, orta segmente yatırım yaparak akıllıca bir eylemde bulunuyor.
Kasım ayında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen HTC U11 Life’ın özelliklerinin şu şekilde biçimlenmesi gerekiyor:
- 5.2-inch (1080 x 1920 piksel) Full HD ekran
- 2 GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 630 14nm Mobil İşlemci ve Adreno 508 GPU
- 3 GB RAM ve 32 GB veya 4 GB RAM ve 64 GB saklama alanı
- Android 8.0 (Oreo)
- 16MP, LED Flaşlı Arka Kamera
- 16MP Ön Kamera
- Parmak izi sensörü
- IP67 sertifikalı su geçirmezlik özelliği
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS
- 2600mAh batarya
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