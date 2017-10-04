HTC U11 Life Hakkındaki Detaylar Ortaya Çıktı!

Xiaomi’nin ardından, Tayvanlı teknoloji devi HTC de Android 8.0 Oreo ile donatılmış ilk telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor: HTC U11 Life yakın zamanda karşımıza çıkacak.

HTC, artık sadece amiral gemisi telefonlar ile değil; giriş ve orta seviye akıllı telefonlar ile iddialı olması gerektiğinin farkında. Zira firma, Vive Sanal Gerçeklik Gözlüğü ve U11 ile büyük başarılar elde etmesine rağmen, bu başarıları maddi tablosuna yansıtamadı. Şirket, orta segmente yatırım yaparak akıllıca bir eylemde bulunuyor.

Kasım ayında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen HTC U11 Life’ın özelliklerinin şu şekilde biçimlenmesi gerekiyor: