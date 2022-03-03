HTC Sahalara Geri Dönüyor: Yeni Bir Telefon Modeli Gelebilir!

Android işletim sisteminin ilk çıktığı zamanlardan beri en büyük Android telefon üreticileri arasında adı geçen HTC, 2018 yılında duyurduğu Snapdragon 845 işlemcili Exodus 1 modelinden beri amiral gemisi telefon pazarında herhangi bir duyuru yapmamış ve ilgisini başka pazarlara yöneltmişti. Buna rağmen LG gibi telefon pazarından çekildiğini resmi olarak doğrulamaktan kaçınan HTC, Nisan ayında tanıtacağı yeni bir akıllı telefon modeli ile sahalara dönüş yapabilir.

4 Yıllık Aradan Sonra İlk Amiral Gemisi Modeli!

Sızıntı haberleriyle ünlü WinFuture’ın ulaştığı bilgiler, HTC’nin MWC’de tanıttığı sanal gerçeklik teknolojisi “Viverse” ile uyumlu bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

Asya-Pasifik bölgesinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Charles Huang da MWC 2022’de Viverse platformunun tanıtımında bu konuya değinmiş ancak telefon hakkında detaylı bilgiler vermekten kaçınmıştı. Anlaşılan o ki, HTC bu amiral gemisi ile Samsung ya da OPPO gibi firmalara rakip olmak yerine Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) teknolojileri üzerinde yoğunlaşacak.

Bu hareketi sayesinde Metaverse ile önemi daha da artan sanal gerçeklik kavramına vurgu yapmayı planlayan HTC, aynı zamanda “Viverse” platformu ile her yaştan insanın kullanabileceği bir güvenli sanal dünya oluşturmayı da hedefliyor.

HTC Dream modeli ile dünyadaki ilk Android işletim sistemli telefonun üreticisi olma unvanını taşıyan HTC’nin son zamanlardaki gerilemesini markanın hayranları üzüntüyle karşılamıştı. Firmanın Nisan ayında duyurması beklenen sanal gerçeklik odaklı amiral gemisinin yaşanan gerilemeyi tersine döndürüp döndüremeyeceği merak ediliyor. Tam olarak 4 yıllık bir aradan sonra çıkacak telefondan beklentilerin oldukça yüksek olduğunu söylemeliyiz. HTC’nin yeni amiral gemisini bizler de merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda düşünüyorsunuz? Sizce HTC sanal gerçekliği merkezine alan bir amiral gemisi ile başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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