Zuckerberg, Metaverse’ü Güçlendirmek İçin AI Projelerini Açıkladı

Meta kurucusu Mark Zuckerberg, yapay zekâyı (AI) “Metaverse’ün kilidini açmanın anahtarı” olarak tanımlayan birkaç iddialı AI projesini açıkladı.

Canlı yayınlanan bir gösteride, AI özellikli Builder Bot’u kullanarak bir ada, ağaçlar ve bir plaj dâhil olmak üzere temel bir sanal dünya yarattı. Zuckerberg ayrıca evrensel bir konuşma çevirmeni oluşturma planını duyurdu. “Herhangi biriyle herhangi bir dilde iletişim kurabilme yeteneği, sonsuza dek hayal edilen bir süper güçtür” dedi.

Zuckerberg, Builder Bot’un Meta’nın yapay zekâ asistanlarını geliştirmek ve insanlar sanal gerçekliğe kulaklık veya gözlükle girerken “AI’ın dünyayı deneyimlerimizden görmesine” izin vermek için CAIRaoke projesinin bir parçası olduğunu söyledi. Ve Meta’nın sanal dünyalarını yöneten AI sistemlerinin gizliliği koruyacağına ve şeffaf ve sorumlu olacağına söz verdi.

Facebook, son 10 yıldır yapay zekâya yatırım yapıyor ve dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Yann LeCun’ı yapay zekânın başında tutuyor.

Ocak ayında, 2022’nin ortalarında tamamlandığında dünyanın en hızlısı olmayı hedeflediği yeni bir yapay zekâ süper bilgisayarı inşa ettiğini de duyurdu.

Facebook, muhbir Frances Haugen’ın açıklamalarının ardından ekim ayında şirket adını Meta olarak değiştirdi. O zaman, Zuckerberg, insanların çalışabileceği, oyun oynayabileceği ve sohbet edebileceği, eskiden Oculus olan Meta Quest gibi VR kulaklıklar aracılığıyla erişilebilen geniş kapsamlı bir Metaverse’den bahsetti. Ve Meta, inşasına yardımcı olması için Avrupa’da 10.000 kişiyi işe almayı planlıyor.

Metaverse’ün potansiyeli çok fazla ancak eleştirmenler, büyük şirketlerin bu tür dünyaların yaratılmasına hükmetmesine izin verilip verilmemesini ve kullanıcıların ne kadar güvenli olacağını sordu.

‘İstenmeyen etkileşimler’

Facebook’un ilk yatırımcılarından biri olan Roger McNamee, sosyal ağının kullanıcı verilerini gizli tutmayı veya yanlış bilgi ve nefret söylemini önlemeyi nasıl başaramadığı göz önüne alındığında, şirketin “distopik” bir Metaverse oluşturmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Meta teknoloji şefi Andrew Bosworth, Metaverse’ün, özellikle aynı alanda etkileşime giren birçok şirketin uzun vadeli hedefi göz önüne alındığında, mevcut dijital platformlardan daha zor olacağını kabul etti. Ancak kullanıcıların deneyimi kontrol etmesine izin vereceğine söz verdi.

Kadınların Meta VR platformu Horizon Worlds’de tacize uğradıklarını hissettikleri raporların ardından şirket, avatar’ları “istenmeyen etkileşimlerden” korumak için hemen ‘Kişisel Sınır’ adlı bir özelliği tanıttı.