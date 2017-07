HP, Yeni Pavilion Ürünlerini Tanıttı

HP’den yepyeni All-in-One (AiO) Pavilion’lar geliyor.

Printer ve AiO sistemleri ile adından sıkça söz ettiren HP firması bir yıl aradan sonra AiO sistemlerinde yeniliğe gitti ve ilk ürünlerini taınıttı. New Pavilion All in One sistemler 24 ve 27 inçlik modellerle satışa sunulacak. İnce bir mimarisi bulunan cihazların yeniden tasarlanmış halleri de oldukça şık görünüyor. Bunun yanında fare ve klavyede de yeniliğe giden firma her ikisinde de inceliğe önem vermiş. Yeni Pavilion’ların satış fiyatları 749.99 dolardan başlayacak.

Her iki model de en yeni AMD veya Intel işlemcilere sahip olacakken 16 GB bellek ve 2 TB’lık depolama alanı sunacak. uçtan uca IPS dokunmatik ekranı bulunacak Yeni Pavilion modellerinin monitörleri 178 dereceye kadar görüntü kaybı yaşatmayan geniş açılı bir tasarıma sahip olacak. 4K çözünürlük destekleyen monitörlerden 24 inç modeli AMD Radeon R7 ekran kartına sahip.