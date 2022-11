Oyunseverlerin heyecanla beklediği dönemlerden biri olan Steam Sonbahar indirimleri nihayet başladı.

Binlerce oyunda başlayan indirim süreci özellikle fiyatların kısa sürede arttığı bu dönemde pek çok kişinin iple çektiği tarihler oluyor. 22 Kasım itibarıyla başlayan indirim dönemi 29 Kasım 23.00’da sona eriyor.

STEAM’DE SONBAHAR İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Normal fiyatlarına kıyasla indirimli fiyatlarıyla çok daha fazla kişiye ulaşacak oyunlardan biri FIFA 23 oluyor. Normal fiyatı 699.99 TL olan oyun indirimle beraber 419.99 TL’ye düştü.

Bir kediyi kontrol ettiğiniz, bazı görevleri yaptığınız ve dünyanın sonunun geldiği bu evrende bir kedi olarak hayatta kalmaya çalıştığınız Stray de normalde 160 TL iken indirimle beraber 128 TL’ye kadar düştü.

Crysis Remastered Trilogy ise hafta ortası çılgınlığı indirimiyle yüzde 67 oranında fiyatı düşen oyunlardan oldu. Oyun normalde 168 TL’yken 56.74 TL’ye kadar düştü.

Death Stranding Director’s Cut ise 399 TL’den 239.40 TL’ye düşüyor. God of War, Dead by Daylight, Black 4 Blood ve Days Gone gibi oyunlar da iyi indirimlere girmiş durumda.

Steam’de bu tarz indirime giren binlerce oyun listelendi. 2022 Steam Sonbahar İndirimi, indirimleri ve Steam Ödül Adaylıkları ile 29 Kasım’a kadar aktif olacak.