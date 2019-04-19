HP laptoplarınızı kişiselleştiriyor

HP, seçili dizüstü bilgisayar ürünlerinin kapaklarını özel tasarımlarla kişiselleştirmek için büyük bir projeye imza atıyor. Proje hem tüketicilere hem de kurumsal müşterilere hitap ediyor. Cihazların boyutlarına göre milimetrik şekilde oluşturulan tasarımlar, kullanıcıların tarzlarını yansıtmalarını sağlıyor.

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HP’ den özel kapak tasarımları

Kişiselleştirme projesi kapsamında, İllüstratör M.K. Perker İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinin illüstrasyonuyla, Deniz Salaçin ise bir geometrik tasarım ve bir illüstrasyon çalışmasıyla projede yer alıyor. Cihazların boyutlarına göre milimetrik şekilde oluşturulan ve yapıştırıldıktan sonra iz bırakmadan çıkarılabilen tasarımlar, Pavilionve OMEN by HP serisi dizüstü bilgisayarlarını ve seçili Z Serisi iş istasyonlarını satın alan kullanıcılara hediye edilecek.

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, tasarım ve mühendislik becerilerimizden yararlanarak, sektörde çıtayı yükseltmeye ve heyecan verici cihazlar üretmeye devam ediyoruz. Buna ek olarak, kişiselleştirme projemizle kullanıcıların kendi beğeni ve istekleri doğrultusunda onları özel hissettirecek tercihler sunuyoruz.” dedi.

Proje kapsamında kapak tasarımları Büyük Baskı Merkezi’nde HP L3200 Latex yazıcılar ile basıldı. Bu yazıcılar su bazlı olmaları sebebiyle sağlığa zarar vermeyen ve çevre dostu baskı çözümleri sunuyor.

Projeye dahil olan ürünler

Pavilionve OMEN by HP serisi ile birlikte hediye edilecek tasarımların dağıtımı Media Markt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar’ ın İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçili perakende mağazalarında yapılacak. ZBook x2, ZBook 15 G5, ZBook x360 G5 MS modelleriyle uyumlu tasarımlar da, bu modelleri yetkili iş ortaklarından satın alan müşterilere hediye edilecek.