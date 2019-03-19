Google, bugün gerçekleşen Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda oyun akışı servisi olan Stadia’yı duyurdu. Stadia sayesinde tarayıcı, PC, televizyon, Chromecast, tablet ya da telefon fark etmeden her ortamda AAA oyunları oynayabilmenizi sağlıyor.

Stadia olarak açıklanan Project Stream kod adındaki servis, ilk aşamada Ubisoft ve id Software tarafından desteklenen bir yapıda geliyor. Herhangi bir programa ya da kuruluma gerek duymayan Stadia sisteminde oyuna direkt olarak YouTube tanıtım videosundan bile anında erişebiliyorsunuz. Google’ın açıklamasına göre herhangi bir bekleme gerektirmeyen sistem, aynı zamanda artık alıp başını giden devasa güncellemelere de elveda dedirtiyor. Google sunucularından oynadığınız herhangi bir oyunda güncellemeler otomatik olarak yapılacağı için bu sistemde herhangi bir alana ihtiyacınız da yok.

En kötü sistemde bile oyna!

Stadia sistemi stream dediğimiz akış olarak hazırlanması nedeniyle herhangi bir şekilde sistem gereksinimi bulunmuyor. Şu anda açıklanmamış olsa da tek ihtiyacınız ortalama üzeri bir internet bağlantısı olacak. Böylece herhangi bir cihazda istediğiniz şekilde oynayabileceksiniz.

Stadia kontrolcüsü

Google aynı zamanda bu sisteminde rahatlıkla kullanılabilecek ve özellikle Chromecast sistemlerinde ve telefonda oynarken kullanabileceğiniz bir kontrolcü ile geliyor. Tasarım olarak Xbox kontrolcüsüne benzeyen kontrolcü, bilindik bir kullanım vadediyor.

8K 120 fps’e varan oyun deneyimi, 4K yayın!

Google’ın bir diğer açıklamasına göre sistem şu anda 4K 60 fps ve HDR destekli bir oyun deneyimi sunabilirken, aynı zamanda bilgisayarınızda ekstra bir internet ihtiyacı olmadan doğrudan Google Stadia sunucusu üzerinden YouTube canlı yayınını sorunsuz bir şekilde 4K olarak yapabileceksiniz.

Paylaş, katıl!

Google’ın Stadia için en büyük kozu ise sadece oyunu rahat ve sistem gereksinimi olmadan oynamak değil, aynı zamanda paylaşabilmek olacak. Oyunda takıldığınız bir noktada dilerseniz sizden daha iyi olan ya da oyunu daha önce oynamış bir arkadaşınız ile paylaşarak bölümü ya da engeli geçmesini sağlayabilir, dilerseniz Google Asistan’dan da yardım alabilirsiniz.

Ayrıca “Crowd Play” adındaki özellikle YouTuberlar için dikkat çekici özelliğe de sahip olan sistemde çoklu oynanabilen NBA gibi oyunlarda yayıncılar yayın sırasında takipçilerinin de oyuna katılabilmelerini sağlıyor.

Bu yıl başlıyor!

Stadia için verilen son bilgiler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa’da 2019 yılı içerisinde kullanılabilir olacağı oldu. Yaz aylarında ise sistemde yer alan oyunlar ve dahası hakkında bilgi verilecek. Ancak şimdiden Assassin’s Creed Odyssey, NBA 2K19, Doom, F1 2018 ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarının olacağını söyleyebiliriz.