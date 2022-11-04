Huawei’den ayrılan Honor büyük bir hızla kendi cihazlarını üretmeye devam ediyor. Bunlardan bir yenisinin daha özellikleri sızdırıldı.

Honor Magic 5, 15 Kasım – 17 Kasım tarihlerinde tanıtılması beklenilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ev sahipliği yapacak. Snapdragon 8 Gen 1 ve Snapdragon 8+ Gen 1’i 2022 yılı amiral gemisi yonga seti olarak görmüştük. Bu sene de Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini amiral gemisi düzeyinde göreceğiz.

Bunun dışında elimizdeki bir diğer bilgi ise Honor Magic 5’in PWM karartma özelliğine sahip kavisli, yüksek yenileme hızına sahip 6.8 inçlik ekrana sahip olacağı yönünde. Batarya tarafında herhangi bir bilgi olmasa da cihazın 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyeceği yönünde sızıntılar mevcut. Kamera hakkında çok detaylı bilgiler yok ancak cihazın ISP ayarlı 50MP çözünürlükte ana kameraya sahip olacağını biliyoruz.

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