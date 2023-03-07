HONOR, HONOR X9a modelinin Türkiye’de satışa çıktığını duyurdu. Mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak için ekstra performans sunan HONOR X9a, 120Hz Çok Yönlü OLED Kavisli Ekranı, yüksek kapasiteli dayanıklı pili ve Snapdragon 695 5G yonga seti ile sınıfının en iyi görsellerini ve performansını sunuyor. Fiyat performans kategorisinde satışa sunulan HONOR X9a, üstün teknolojiyi ve güvenilir kaliteyi dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için daha erişilebilir hale getiriyor.

6,67 inç OLED Kavisli Ekrana sahip olan HONOR X9a bu ekranda 2400×1080 piksel çözünürlüğü destekliyor. Görüntüleri inanılmaz ayrıntılı ve canlı olarak göstermek için 1,07 milyara kadar renk görüntüleyebiliyor. %93’lük dikkat çekici bir ekran-gövde oranı sağlayan ultra ince çerçevelerle birlikte HONOR X9a, sınıfının lideri ekran özelliklerini ister eğlence, ister çalışma senaryolarında olsun, sürükleyici bir izleme deneyimi ile kullanıcılara sunuyor.

Hızlı reflekslerin gerektiği oyunlarda 120Hz’e kadar yenileme hızını ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen HONOR X9a, cihazın kullanıcı girdilerini neredeyse anında kaydedip tepki vermesini sağlayan ekran duyarlılığı ile öne çıkıyor. Cihaz ayrıca tek elle kullananlar için yanlışlıkla yapılan girişleri önlemek adına AI teknolojisi tarafından etkinleştirilen yenilikçi bir yanlış dokunma önleme sistemini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

HONOR X9a’nın 0,65 mm’lik derinlemesine güçlendirilmiş camı olağanüstü sağlamlık gösteriyor ve telefonu ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının günlük yaşamında maruz kaldığı düşmelere, sıkışmalara ve darbelere karşı dayanmasını sağlıyor. Düşük mavi ışık emisyonları için TÜV Rheinland tarafından onaylanan HONOR X9a, gözleri yormayan yapısı ve ekran titremesini azaltmak için sektör lideri 1920Hz PWM Karartma teknolojisini kullanarak uzun süreli kullanımdan kaynaklanan göz yorgunluğunu hafifletiyor.

HONOR X9a modeli ikonik amiral gemisi Magic Serisinin kamera tasarımından ilham alıyor ve etkileyici Matrix Yıldız Halka tasarımı ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Matrix Yıldız Halkası boyunca sıralanan 64MP Ultra net Ana Kamera, 5MP Geniş Açılı Kamera ve 2MP Makro Kameradan oluşan güçlü Üçlü Kamera sistemi, kullanıcıların günlük yaşamlarını tek bir düğmeye dokunarak, arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaşabilecekleri fotoğraf ve videoları yakalamalarına olanak tanıyor.

En yeni Qualcomm Snapdragon 695 5G yonga setine sahip olan HONOR X9a, üretkenlik ve eğlence uygulamalarında güçlü performans sunuyor. Çoklu görev için akıllı telefonun depolama alanının bir bölümünün RAM olarak kullanmasını sağlayan HONOR RAM Turbo ile daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuluyor.

Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 işletim sistemini kullanan HONOR X9a, tutarlı ve akıllı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için zaman içinde performans düşüşünü en aza indiren bir Yaşlanma Karşıtı Motor ile birlikte geliyor. HONOR Share ve Çoklu Ekran İşbirliği özelliklerine sahip olan HONOR X9a, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere HONOR cihazları arasında hızlı dosya aktarımı ve verimli çoklu görevler sağlayarak kullanıcılara benzersiz üretkenlik sunuyor.

HONOR X9a, Titanyum Gümüş ve Zümrüt Yeşili olmak üzere iki çarpıcı renk seçeneğiyle geliyor. HONOR X9a; Hepsiburada, Vatan mağazaları ve Vatan Online’da alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 12 ay taksit imkanı ile 10.999 TL’den satın alınabilecek.

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Ayrıca servis haftaları boyunca HONOR X9a satın alan kullanıcılar yetkili bir HONOR servisini ziyaret ettiklerinde ücretsiz ekran filmi kaplaması ve garanti harici işlemlerde işçilik ücreti ödemeden sadece parça ücreti ödeyerek hizmetlerden faydalanabilecek. Servis haftası tarihleri şu şekilde;

27-31 Mart 2023

24-28 Nisan 2023

22-26 Mayıs 2023