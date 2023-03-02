HONOR X9a incelemesiyle karşınızdayız. HONOR’un batarya performansı başta olmak üzere kendi sınıfında çok konuşulacak modelo X9a’nın detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda kullanılan HONO X9a modeli, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Premium sınıfı tasarım!

HONOR X9a modeli, HONOR’un Magic, numara serisinden sonra gelen fiyat/performans odaklı ürün ailesinden biri konumuna. Fakat ilk dikkat çeken detay olan tasarıma baktığımızda markanın tıpkı Magic ailesinde olduğu gibi bu seride de şık tasarım detaylarını öne çıkardığını görüyoruz.

Bazı bölgelerde Magic5 Lite olarak da geçen HONOR X9a, ince ve hafif bir ürün olarak dikkat çekiyor. Sadece 175 gram ağırlığında olan X9a, 7,9 mm inceliğiyle de gerçekten ilk ele alındığında etkileyen telefonlardan biri.

Kavisli ekranı ve arkadaki Matrix kamera dizilimi ve renkleriyle birçok kişiyi gerçek manada hayran bırakacak bir tasarım dili oluşturduğunu görüyoruz.

Sınıfının en iyi ekranlarından

HONOR X9a, tasarımsal olarak premium segmente göz kırptığını söyledik. İş ekrana gelince de bu alanda da en iyilerinden biri olmayı başarıyor. Keza, yine Magic5 Pro ile ekran işini ne kadar iyi yaptığını DXOMARK ile kanıtlayan HONOR markası, HONOR X9a modeli için de geniş ve kavisli bir ekrana yer vermiş.

45 derece altın oranlı bir kavis uygulanan X9a için OLED bir panel tercih edilmiş. 800 nit’e varan parlaklık değeri ve 10 bit renk gösterimiyle beraber 1 milyardan fazla renk sağlayabilecek bir yapıda. 20:9 oranlı 6,67 inçlik ekranda FHD+ çözünürlük sunulurken, 120 Hz tazeleme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme oranı da önem arz ediyor. 1920 Hz PWM karartma ile TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikalı ekran, her koşulda hoşunuza gidecek değerler sunuyor.

Bu değerler ile baktığımızda kendi segmentinin en iyi ekranlarından birinin şüphesiz HONOR X9a modelinde olduğunu söyleyebiliriz.

İstenilen performans

Bu segmenteki bir telefondan isteyeceğiniz her şeyi sunmak isteyen HONOR X9a, Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden gücünü alıyor. Adreno 619 ile grafik işlerini kolayca halleden telefonda 8 GB bellek ve 256 GB da depolama alanına yer verilmiş.

Bu özelliklere ek olarak HONOR RAM Turbo desteği sayesinde 5 GB’a kadar sanal bellek eklemeniz de mümkün. Böylece aslında telefonu gerektiğinde 13 GB’a kadar bellek sunabilecek hale getiriyorsunuz.

Güç sadece içinde değil

HONOR X9a kendi klasmanında güçlü bir yapıda. Fakat bu sadece performans olarak değil, cihazın kendisi için de geçerli. Düşmeye dayanıklı olan bu kavisli ekranı için 900Mpa‘nin üzerinde artırılmış dirence sahip 0,65 mm güçlendirilmiş bir cam kullanıyor. Titiz laboratuvar testlerine göre, hayattaki çoğu çarpmaya, düşmeye, sıkışmaya veya vurmaya sorunsuz bir şekilde dayanabilecek bir cihazdan bahsediyoruz.

Ki ürün testlerinde mermer düşme, rastgele yuvarlanma, sıkma ve çelik bilye ile darbe testlerinden başarıyla geçen telefon, uzun kullanımlar için sağlam bir ürün olduğunu gösteriyor.

Uzun süren saatler ile rahat kullanım

Bir telefonda beklenen önemli şeylerden biri ise batarya performansı. İlk bakışta HONOR X9a sizlere ince ve narin bir telefon gibi gözükse de hem biraz önce bahsettiğimiz güç noktasında hem de batarya noktasında oldukça sağlam.

Bu ince ve hafif kasaya 5100 mAh batarya yerleştiren HONOR mühendisleri, bunu bir de DXOMARK tarafından uzun süren performans detayıyla onaylamış. 143 batarya performansı puanıyla altın batarya değerinde olan HONOR X9a, Fransız bağımsız kuruluşa göre 3 güne varan kullanım performansı, 5 dakikalık şarj ile beş buçuk saat de kullanım imkanı sunuyor.

40 Watt HONOR Hızlı Şarj ile kolayca doldurabilen telefon, 30 dakikalık şarj ile bile 12,5 saat performansa imkan veriyor.

Kamerada da iddialı

HONOR’un kamera noktasındaki iddiasını son yıllarda net bir şekilde görüyoruz. Magic4 Ultimate ile liderliğe oturan HONOR, daha sonra Magic5 Pro ile şu anda da DXOMARK tarafından test edilmiş en iyi kamera performansına sahip.

X9a modelinde de bu gelişmiş performansın yansımaları da görülüyor. 64 MP ana kamera f/1,8 diyafram açıklığı sunarak gece çekimlerinde de oldukça iyi sonuç veren telefon, 5 MP geniş açı ve derinlik sensörü kullanırken, 2 MP de makro çekimler için bir lense sahip.

FHD videolar çekebilen kamerada diyafram, gece,portre (güzellik modu dahil), pro, panorama, HDR, filtre, çıkartmalar, hızlandırılmış fotoğrafçılık, süper makro, yüksek çözünürlüklü ve gülümseme yakalama özellikleri de bulunuyor.

16 MP ön kamerası da Full HD videolar çekebilmenize olanak tanırken 2D yüz tanıma sistemiyle biyometrik güvenlik kısmına da destek veriyor.

Şık, Güçlü ve Performanslı

Genel olarak baktığımızda HONOR X9a, gerçekten sınıfının en şık telefonlarından biri olmasının yanı sıra en iyi ekran, en iyi batarya ve en sağlam telefon olarak farkını ortaya koyuyor. Piyasaya 10.999 TL fiyatıyla çıkan HONOR X9a’nın detaylarını videomuzda da görebilirsiniz.

HONOR X9a özellikleri

Boyut: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

161,6 x 73,9 x 7,9 mm Ağırlık: 175 gram

175 gram Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz

6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 5G Grafik: Adreno 619

Adreno 619 Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB UFS 2.2

256 GB UFS 2.2 Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP

64 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1

NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1 Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Şarj: 40 Watt

İnceleme X9a 8.6 Puan HONOR X9a, gerçekten sınıfının en şık telefonlarından biri olmasının yanı sıra en iyi ekran, en iyi batarya ve en sağlam telefon olarak farkını ortaya koyuyor. Piyasaya 10.999 TL fiyatıyla çıkan HONOR X9a’nın detaylarını videomuzda da görebilirsiniz. ARTILARI Şık Tasarım

Şık Tasarım Uzun Batarya Performansı

Uzun Batarya Performansı Güçlü Kamera

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