Honor en yeni Android akıllı telefonu Honor X6 5G‘yi piyasaya sürdü. Honor küresel pazarda akıllı telefonun yeni bir 5G versiyonuyla geri döndü. Yeni model, temel işlemcisindeki farklılık dışında 4G versiyonuyla büyük ölçüde benzer bir tasarım ve donanımı paylaşıyor.

Telefon, 60Hz yenileme hızıyla gelen ve aynı zamanda HD + çözünürlüğe sahip 6,5 inç TFT LCD ekranla donatılmıştır, telefon Qualcomm Snapdragon 480+ mobil işlemcisi ile beraber geliyor.

Yeni Honor X6 5G akıllı telefon 4GB RAM ile geliyor ve ayrıca 128GB dahili depolama alanına sahip ve cihaz 5000 mAh pil ile geliyor ve hızlı şarj özelliğine sahip.

İlginizi çekebilir: Galaxy A24 Pazarlamasında Yanıltıcı Reklam Mı Yapıldı?

Telefon ek olarak bir dizi kamera ile geliyor, ön tarafta tek bir kamera ve arkada üç kamera var. Telefonun arkasında 50 megapiksel ana kamera ve iki adet 2 megapiksel kamera bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise görüntülü görüşme yapmak ve selfie çekmek için tasarlanmış 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

Yeni Honor X6 5G akıllı telefon Android 12 ile gelecek ve Magic UI 6.1 özelliğine sahip olacak, telefon lansmanda Okyanus Mavisi ve Titanyum Gümüş olmak üzere iki renkte satışa sunulacak. Henüz telefonun ne kadara mal olacağı ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda herhangi bir ayrıntı yok, daha fazla bilgi alır almaz size bildireceğiz. Takipte kalmaya devam edin.