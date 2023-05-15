Bildiğiniz gibi telefon üreticileri için pazarlama ve reklam oldukça önemli. Bu stratejiler genellikle cihazın temel özelliklerini öne çıkarmak ve hedef kitleye hitap ederek satışları doğrudan etkilemek için uygulanır. Ancak bazı durumlarda bazı markalar “yanlış” kararlar vererek tüketicileri pazarlama yöntemleriyle kandırmaya çalışıyor.. Maalesef bunun en son örneği Samsung ile yaşandı. Malezya’da Galaxy A24 modelini piyasaya süren şirket, 8GB RAM’li bir telefonu 16GB varmış gibi tanıtarak yalan söyledi.

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Samsung , geçtiğimiz günlerde Malezya’da piyasaya sürdüğü Galaxy A24’ün satışlarını artırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor . Ancak bu 200 dolarlık telefonun özellikleri firmaya yetmiyor gibi görünüyor. Bu nedenle sanal RAM özelliğini tüketicilere farklı bir şekilde sunmaya çalışmaktadır. Pazarlama materyallerinde 8 GB gerçek ve 8 GB sanal RAM’e sahip olan telefon, 16 GB RAM’e sahip olarak gösteriliyor. Bu durum ne yazık ki insanların cihazdan beklentilerini artırmakta ve tüketicileri yanıltma eğilimi gösteriyor.

Samsung, telefon pazarında uzun süredir lider olmasına rağmen, konumu garanti değil. Bu nedenle sürekli olarak yeni ürünler tanıtmalı ve bunları doğru pazarlayarak hem satışlarını hem de karlılığını arttırmalıdır. Maalesef bu süreçte yalan söylemekten de kaçınmalıdır. Tabii ki, bu senaryoda “yalan” kelimesi biraz abartı kalabiliyor. Çünkü teknik olarak, RAM Plus yazılımı ile gerçekten de depolama alanının bir kısmını sanal RAM’e dönüştürebilirsiniz. Ancak bu, Galaxy A24’ün bu şekilde pazarlanmasını haklı çıkarmaz. Üstelik bu fiyatına göre oldukça iyi teknik özelliklere sahip olan cihaza haksızlık edilmiş oluyor.