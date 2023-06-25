Honor, Honor X50‘nin 5 Temmuz günü Çin’de tanıtılacağını resmen duyurdu. Duyuru ile birlikte şirket, akıllı telefonun arka tasarımını gösteren bir poster yayınladı. Honor ALI-AN00 modelinin Mayıs ayında Çin’in TENAA otoritesi tarafından onaylandığı göz önüne alındığında, Honor X50’nin aynı cihaz olma ihtimali kuvvetle muhtemel.

Aşağıdaki poster, geçen yılki Honor X40’ın halefi olarak gelecek olan Honor X50’nin arka tasarımına ilk bakışı veriyor. Önceki model gibi X50 de iki kamera ve bir LED flaş barındıran yuvarlak bir kamera adasına sahip.

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Honor, Honor X50’nin kamera adasının ortasına “Matrix AI Vision Camera” ibareside gözlerden kaçmadı. Kamera modülü kenarı, cihazın 1/1.67 sensör boyutuna ve f/1.75 diyafram açıklığına sahip 108 megapiksel birincil kamera ile donatıldığını doğruluyor. TENAA’da görülmesinin yanı sıra X50, 3C sertifikasyonunda 35W şarj cihazı ile de görüldü. İşte cihazın TENAA sertifikasıyla ortaya çıkan teknik özelliklerine bir göz atın.

Honor X50 teknik özellikleri (söylentiler)

TENAA listesine göre Honor X50, 2652 x 1200 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6,78 inç düz AMOLED ekrana ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar RAM ile donatılacağı söyleniyor. 5.700mAh batarya, 8 megapiksel ön kamera ve arka tarafta 108 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera kurulumuna sahip olacak. Magic UI tabanlı Android 13 üzerinde çalışacak.

İlgili haberlerde Honor’un Honor Magic V2 katlanabilir telefon ve Honor Pad V8 Pro tablet üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yakın tarihli bir rapora göre, her iki cihaz da bu yıl Ağustos ayında piyasaya sürülecek.