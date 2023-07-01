Qualcomm cephesi geçtiğimiz yılın 6 Eylül’ünde Honor X50’nin de kullanacağı yeni bir orta sınıf yonga seti olan Snapdragon 6 Gen 1’i duyurdu. Honor X50’nin 5 Temmuz’da Çin’de resmi olarak tanıtılması bekleniyor ve bugün, tanıtıma sayılı günler kala cihaz popüler performans testi Geekbench’te Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle boy gösterdi! İşte Honor X50’nin şaşırtan performansı!

Honor X50 Orta Seviyeye Güç Getirecek!

Teste giren cihaz, Geekbench testinde 606 tek çekirdek puanı ve 2.484 çok çekirdek puanı elde etti. Cihazın segmenti düşünüldüğünde, bu sonuçların Exynos 1280 gibi orta seviyenin diğer popüler işlemcilerinden daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani Snapdragon 6 Gen 1 gerçekten de orta seviyeye güç getiren işlemci olabilir.

Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti, dört adet 1.8 GHz hızında çalışan güç verimliliği çekirdeği ve dört adet 2.2 GHz hızında çalışan performans çekirdeğinden oluşan bir CPU ile birlikte gelirken, grafik işlem birimi olarak Adreno 710 kullanılmış.

Bu sayede Snapdragon 6 Gen 1 ile donatılan cihazlar günlük kullanımda akıcı bir performans sunarken, yüksek grafikli oyunları da orta ayarlarda oynatabilecek.

Geekbench testine giren cihaz, şaşırtıcı bir şekilde 12 GB RAM’e sahip ve Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor. RAM miktarı herkesi şaşırttı diyebiliriz, zira 12 GB orta seviyede çok sık gördüğümüz bir şey değil. Ayrıca Honor X50’de en son Magic UI arayüzünün kullanılmasının beklendiğini de söyleyelim.

Daha önce cihazın sertifikalarında orta çıkan bilgilere göre Honor X50, 6.78 inç büyüklüğünde, FullHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca cihazda ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunacak.

Ekranda bulunan çentikte 8 MP selfie kamerasına yer verilecek. Cihaz aynı zamanda 108 MP çözünürlüklü ana kamera ve 2 MP yardımcı kamerayla gelecek. Bu ikincil kameranın işlevi ise henüz bilinmiyor. Derinlik veya makro kamerası bu konuda öne çıkan söylentiler arasında yer alıyor.

Söylentilere göre cihaz, 12 GB RAM’e sahip olan test edilen modelin yanı sıra 8 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak. Depolama alanı olarak 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin bulunması bekleniyor. X50, 5.800 mAh kapasiteli devasa bir batarya ve 35W hızlı kablolu şarj desteğiyle gelecek.

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