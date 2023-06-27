Honor, en yeni akıllı telefonu Honor X50’yi 7 Temmuz’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtıma sayılı günler kalan gelen son sızıntılar, cihazın oldukça şık görünen bir tasarıma sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ancak bir detay var ki, akıllara durgunluk veriyor. Honor X50’nin arkasında devasa bir BMW logosu olabilir!

Honor X50 BMW İş Birliğiyle Gelebilir!

Honor X50’nin canlı görüntüsü, Wanzhai adlı bir Weibo kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve telefonun ön ve arka tarafta kavisli kenarlara sahip şık bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın tasarımında öne çıkan özellik ise, kamera sisteminin ortasında belirgin bir BMW logosuna sahip olması. Bunun resmi bir BMW iş birliği mi yoksa bu cihazın test için özelleştirilmiş bir model mi olduğu kesin değil.

Honor X50’nin kamera kurulumu, oldukça büyük bir çember olarak karşımıza çıkıyor. Bu çemberin sol ve sağ tarafında bir adet 108MP çözünürlüklü ana kamera ve bir adet yardımcı kamera yer alacak. Ayrıca bir LED flaş da bu ikili kamera kurulumuna eşlik ediyor.

İlginç olan şey, siyah renkli çember şeklindeki kamera kurulumun tam ortasına mavi ve beyaz renklere sahip bir daire yerleştirilmiş olması. Bütün bunlar birleşince eksiksiz bir BMW logosu ortaya çıkıyor. Eskiden Huawei’nin çatısı altında faaliyet gösteren Honor, eski sahibine özenmiş olabilir. Zira Huawei cephesi Porsche gibi ünlü otomobil markalarıyla iş birliği yapıyor.

BMW versiyonunun yanı sıra, Honor X50 ayrıca düz deri malzemeli turuncu bir sürümü de internette dolaşan bir tanıtım afişinde ortaya çıktı. Bu model de kardeşi gibi çok şık görünüyor.

Honor Çin Pazarlama Müdürü Jiang Hairong, Honor X50’nin öne çıkan özelliğini vurgulayan yeni bir poster yayınladı. Yayınlanan afişte düşmeye karşı dayanıklı kavisli tasarım özelliği öne çıkarılmış. Bu yenilikçi tasarımın cihazın dayanıklılığını artırması ve kazara düşmelerden kaynaklanan etkileri azaltması bekleniyor.

Cihazın donanım özellikleri de ortaya çıkmış durumda. TENAA sertifikalarına göre, Honor’un yeni orta seviye canavarı 6,78 inç Full HD+ çözünürlüklü düz AMOLED ekran ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Cihazın Snapdragon 6 Gen 1 yonga setiyle donatılması ve 16GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar depolama alanı sunması bekleniyor.

Ayrıca, akıllı telefonun 5.700mAh büyüklüğünde devasa bir pil, 8 megapiksel ön kamera ve arka tarafta 108 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel ikincil sensörden oluşan çift kamera kurulumuna sahip olduğu söyleniyor. Yazılım açısından, cihazın en güncel Magic UI tabanlı Android 13 sürümünü çalıştırması bekleniyor.

Honor X50, 7 Temmuz’da yeni bir katlanabilir telefonla birlikte piyasaya sürülecek. Cihazın teknik özellikleri ve detayları, resmi lansman etkinliği sırasında açıklanacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Honor X50’nin BMW logolu tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!