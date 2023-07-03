Çinli teknoloji devi Honor, 5 Temmuz’da Çin’de tanıtılacak olan Honor X50 akıllı telefonunun özellikleri hakkında bilgiler sızdırıldı. Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden beselenecek olan bu telefon, AnTuTu kıyaslama testinde etkileyici bir performans sergiledi. CPU testinde 1.74.760 puan, GPU testinde 138.731 puan, bellek testinde 144.348 puan ve UX testinde 120.879 puan alarak toplamda 578.718 puan elde etti. Bu puanlar, Snapdragon 6 Gen 1 çipinin Snapdragon 778G SoC’den daha iyi bir performans sunduğunu gösteriyor.

Honor X50’nin 6.78 inçlik kavisli kenarlı bir AMOLED ekranı olacak ve 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Cihaz, ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmış olacak ve Magic UI 7.1 tabanlı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Kamera tarafında, cihazda 8 megapiksel ön kamera ve 108 megapiksel ana kamera ile 2 megapiksel ikincil kamera bulunacak.

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Honor X50, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleri sunacak. Ayrıca 35W hızlı şarj destekli 5.800mAh pil kapasitesiyle gelecek. Cihazın kalınlığı 7.98mm ve ağırlığı 185 gram olacak. Üç renk seçeneği arasında beyaz, gümüş ve turuncu bulunacak.

Honor X50’nin 8 GB RAM + 256 GB depolama sürümünün 220 dolar civarında fiyatlandırılması bekleniyor. Ancak resmi fiyatlandırma henüz duyurulmadı ve detaylar resmi tanıtımda açıklanacak. Türkiye pazarına bu modelin gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Orta segmenti sallayacak olan bu canavar umarız ülkemizde de uygun bir fiyatta satışa sunulur.