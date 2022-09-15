TikTok, sosyal ağda paylaşım yapmak için telefonun ön ve arka kameralarını aynı anda kullanan yeni aracı TikTok Now‘ı duyurdu.

Yeni özellik, kullanıcının yaptıklarını paylaşmak için günlük bir fotoğraf veya 10 saniyelik video çekmesine olanak tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde, işlev ana uygulamanın içinde yer alacak. Diğer bölgelerde TikTok Now uygulamasını indirilmesi gerecek. Sosyal ağ, formatı iyileştirmeyi vaat ediyor.

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Ancak fikir yeni değil. Bunu yapan bir sosyal ağ zaten var, BeReal. Her gün, kullanıcı bir bildirim alır ve o anda ne yaptığının resmini çekmek için iki dakikası vardır, kişinin yüzünü ve mevcut aktiviteyi yakalar. Instagram, Ağustos ayından bu yana benzer bir işlevi test ediyor.

TikTok Now’da sınırlamalar var. Örneğin, 16 yaşın altındaki kullanıcıların varsayılan olarak özel bir hesabı vardır. 13 ile 15 yaş arasındakiler sadece arkadaşlarından yorum alabilirler. 18 yaşından küçükler, Keşfet akışında içerik paylaşamaz.

Varsayılan olarak, ayar yalnızca arkadaşların görüntülenmesine izin veriyor. 18 yaşından büyükler, gönderilerin erişimini herkesten sadece arkadaşlara kadar genişletmek için bu ayarları değiştirebilir. Yorumlar ve etkileşimler sadece birbirini takip edenler arasında mümkündür.