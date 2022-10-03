OPPO, A serisinin en yeni üyesi A96’yı Türkiye’de satışa sundu. Çizilmelere ve parmak izine karşı dayanıklı OPPO Glow Design ile birlikte gelen A96, 5000mAh pil kapasitesi ve TUV Sertifikalı 33W SUPERVOOC hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekerken, 6,59 inç ve 90Hz Zengin Renkli Delikli Ekran, sürükleyici bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor.

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Yenileme hızında artış

OPPO A96, %90,8 ekran gövde oranına ve 1080×2412 FHD çözünürlüğe sahip 6,59 inç 90Hz Zengin Renkli Delikli Ekranla geliyor. Yenileme hızındaki artış, OPPO’nun LCD ekranlar için geliştirdiği Uyarlanabilir Yenileme Hızı Teknolojisi ile destekleniyor. Bu çözüm, kullanım senaryosuna bağlı olarak ekran yenileme hızını otomatik olarak ayarlıyor, güç kullanımını azaltırken daha akıcı bir kullanım sunuyor. Yapay Zeka Göz Konforu özelliği ise gün içindeki ortam ışığı seviyelerine göre, parlak veya loş ortamlarda ekran görünürlüğünü iyileştiriyor. NTSC geniş renk gamını %96 kapsayacak şekilde geliştirilen ve %100 DCI-P3’e eşdeğer ekran, renk spektrumunun daha fazlasını içeriyor ve sunduğu renkleri daha gerçek hale getiriyor.

Ekran kilidini daha hızlı açmak için parmak izi sensörünü akıllı telefonun yan kısmında sunan OPPO A96, daha ince, daha kaliteli bir tasarım ve hissiyat için 3 Boyutlu İnce Çerçeve tasarımını kullanıyor.

5000mAh pil kapasitesi ve 33W SUPERVOOC

OPPO A96’nın 5000mAh pil kapasitesi, kullanıcıların bağlantıda kalması için gereken gücü sağlıyor. 15 saate kadar WhatsApp’ta mesajlaşma imkanı tanıyan pil, 33W SUPERVOOC hızlı şarj ile 30 dakikada %55 doluyor. Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünü uzatmak için belirli uygulamalara atanabilen CPU frekansı ve arka ışık ayarları yer alıyor. OPPO A96’nın Optimize Edilmiş Gece Şarjı özelliği, telefonun yapay zeka yeteneklerinden güç alarak kullanıcının uyku düzenini öğreniyor ve gece boyunca bölümlere ayrılmış bir şarj planı yapılmasını sağlıyor.

Güvenilir performansla gelen deneyim

OPPO A96 Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G Mobil Platformla desteklenen telefon 6GB bellek ve 128GB depolama alanı sunuyor. Orijinal bellek, OPPO’nun Bellek Genişletme özelliğiyle birlikte kullanıldığında 5 GB artırılabiliyor. OPPO A96’ya performans ve depolamada ekstra bir destek sağlayan bu özellik, çoklu görevlerin daha iyi yönetilmesini mümkün kılarken daha sorunsuz bir deneyim yaşatıyor. SD kartlarla sağlanabilen ekstra depolamayla daha fazla fotoğraf ve video saklamak mümkün oluyor.

Çağrıların ve eğlencenin merkezinde harika bir ses deneyimi yer alıyor. OPPO A96’nın çift hoparlörü ve mikrofonu, ortam gürültüsünü azaltırken yüksek bir stereo ses sunuyor. Üstün kaliteli Dirac HD ses teknolojisi ise izleme deneyimini daha sürükleyici kılıyor.

Çok yönlü portre deneyimi sunan kamera sistemi

OPPO A96’nın arkada bulunan ikili kamera kurulumunda, yüksek ışık duyarlılığına ve yüksek piksel sayısına sahip 50MP Ana Kamera ve 2MP Bokeh Kamera bulunuyor. Bu kurulum, kullanıcıların hassas ve doğal bokeh efektleriyle fotoğraf çekmesi için Portre Modunu kullanmasını sağlıyor. Bunun yanında arka kamera, 5x dijital yakınlaştırmayı ve 20 adede kadar seri çekimi destekliyor. 16MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip OPPO A96’da Yapay Zeka Doğal Rötuş gibi özellikler, kullanıcının doğal yüz özelliklerini korurken kusurların giderilmesini sağlıyor. Ayrıca, 360° Dolgu Işığı özelliği sayesinde, portre çekimleri, loş ortamlarda daha parlak ve net sonuçlar veriyor.

Yapay Zeka Paleti, Neon Portre, Flash Snapshot ve Selfie HDR gibi diğer kamera özellikleri, kullanıcıların farklı senaryolarda çekim yapması için farklı seçenekler sunuyor.

ColorOS 11.1 ile sezgisel yazılım deneyimi

İşlevselliğinin temelindeki akıcılık, kullanım kolaylığı ve performans gücüyle ColorOS 11.1, telefonun tüm kullanıcı deneyimini zahmetsiz hale getiriyor. Örneğin, System Booster ve Link Boost 2.0 gibi sistem optimizasyonu yapan yazılımlar, üst düzey sistem performansı ve sorunsuz bağlantı sağlıyor. Maddeli Ekran Mesajları ise kullanıcılar oyun oynarken çağrı veya bildirimlerden kaynaklanan kesintileri en aza indiriyor. Bu çözümle, mesaj bilgileri ekrandan kayan pencereler olarak görünüyor. ColorOS’ta temel olarak sunulan gizlilik özelliklerinden Özel Kasa ve Uygulama Kilidi, kullanıcılara özel bilgilerini ve uygulamalarını güvende tutma imkanı tanıyor. Bildirimlerin Gözetlenmesini Engelleme özelliği ise ön kameraya, yakındaki herkesi algılama yeteneği kazandırıyor ve bildirim içeriklerini gizleyerek kullanıcıya ait bilgileri akıllı bir yolla koruyor. Kullanıcıların ekranı yukarı ve aşağı kaydırmak gibi görevleri dokunmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyan Temassız Kontrol özelliği artık OPPO A96’da da bulunuyor.

Günbatımı Mavisi ve Yıldızlı Siyah renkleriyle tercih edilebilen OPPO A96, 8.499 TL fiyat etiketine sahip.