Honor X10 5G, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!

Honor X10 5G, önümüzdeki hafta 20 Mayıs‘ta çevrim içi bir lansman ile tanıtılacak. Bugün ise cihazın detaylı teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Ortaya çıkan sızıntılarda cihazın pop-up kamera bulunduracağı ortaya çıktı. Ayrıca tasarımsal olarak beyaz ve mavi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak.

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Honor X10 5G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Honor X10 5G, Çinli perakendeci Vmall‘ın web sitesinde tasarım detayları ile ortaya çıktı. Ünlü sızıntıcı Ishan Agarwal ise cihazla ilgili ayrıntılı teknik özelliklerin bulunduğu bir liste paylaştı. X10 5G, 6.63 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Ekranın ekran tazeleme hızı ise 90 Hz değerinde olacak. Telefonun arka tarafında 40 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX600y sensörlü ana kamera bulunuyor. İkincil kamerası f/2.4 diyafram aralığına sahip 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde makro kamerası ile üçlü bir kamera dizilimi bulunuyor.

Cihazın IP5X suya ve toza karşı dayanıklı olacağı ve muhtemelen Android 10 tabanlı MagicUI 3.1.1 arayüzü ile geleceği söyleniyor. Honor X10 5G, 6 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama alanına sahip olacak. Telefonun depolama alanı Huawei‘nin NM hafıza kartı ile genişletilebilecek. Cihaz, Kirin 820 5G yonga seti ile geleceği için yonga setine entegre olan 5G modemi bulunacak. Batarya tarafında ise 22.5W hızlı şarj ile şarj olabilen 4.300 mAh değerinde bataryası bulunuyor.

Honor X10 5G‘nin 5X optik zoom yapabilen 8 MP çözünürlüklü periskop kamerası bulunan Pro varyasyonu hakkında söylentiler bulunuyor. Fakat bunun hakkında Honor tarafından resmi bir açıklama gelmedi.