Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 820 resmi olarak duyuruldu!
MediaTek, Dimensity 800‘ün daha güçlü bir versiyonu olan MediaTek Dimensity 820 yonga setini bugün resmi bir lansman ile tanıttı. Eski yonga seti ile karşılaştırıldığında yeni sürüm CPU ve GPU performansını arttırıyor. Ayrıca yonga setine entegre bir 5G modem de bulunuyor.
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MediaTek Dimensity 820 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek Dimensity 820, dört adet Cortex-A76 ve dört adet Cortex-A55 çekirdekten oluşan 7 nm boyutunda bir yonga seti olacak. Büyük A76 çekirdekleri 2.6 GHz frekansı ile çalışıyor. Ayrıca bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR4x RAM bağlanabiliyor. Mali-G57 GPU‘sunun 5 çekirdekli versiyonu da bu yonga setinde kullanılacak. Bununla birlikte 120 Hz ekranların Dimensity 820 üzerinde kullanılması mümkün olacak. Bu yonga seti Dimensity 1000+ gibi “oyun telefonu yonga seti” değil fakat orta segment için performans konusunda oldukça iddialı bir model olacak.
Dimensity 820, hala önceki modelde olduğu gibi 1080p+ çözünürlüğü destekliyor. Yonga setinin modemi, iki SIM kartı ile 5G‘ye bağlanabilmek için özel olarak geliştirildi. Bugün yapılan lansmanda Snapdragon 765 ve Dimensity 820 karşılaştırıldı. Geekbench sonuçlarına baktığımızda yonga setinin CPU‘su Geekbench 4.2‘de tekli çekirdekte %7, çoklu çekirdekte %37 daha yüksek sonuç gösterdi. GPU tarafında ise %33 daha yüksek kare hızı görüntülendi. Şirket bu yonga seti için NPU performansını üç katına çıkarmayı ve 5G için daha az güç tüketimini vadediyor.
Redmi K30i ve Redmi Note 10, MediaTek Dimensity 820 kullanan ilk telefonlar olacak. Önümüzdeki günlerde bu cihazlar hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20+, batarya ve kamera özellikleri sızdırıldı!
Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 20+ modelinin 4500 mAh batarya kapasitesi ve 108 MP ana kamera ile geleceği bilgisi sızdırıldı.
Note 10+ modelinde bulunan 4.300 mAh batarya kapasitesine göre bir gelişme sağlanmış olsa da, S20 Ultra modelinde bulunan 5.000 mAh bataryanın Note 20+ modeline gelmesi bekleniyordu. Fakat kesin olmayan sızıntılara göre Note 20+ modelinde kullanılacak olan batarya S20+ modelinde kullanılan batarya ile aynı olacak. Samsung yeni serilerinde anlık değişken yenileme hızı sunabilen LTPO AMOLED ekranlar kullanacak. Firma, yeni ekran teknolojisi ve büyüyen bataryaları ile geçtiğimiz yılın modellerine göre daha iyi pil süreleri sunmayı hedefliyor.
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Sızan bir diğer bilgi ise cihazda kullanılacak olan ana kameranın 108 MP çözünürlüğe sahip olacağı yönünde. Bu sensör, S20 Ultra modelinde bulunan sensörün aynısı veya biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olabilir. Bunlara ek olarak Samsung Galaxy Note 20+ modelinin kamera kurulumunda, S20 Ultra’da bulunan periskop kameranın olmayacağı bildiriliyor. Cihazda, periskop kameranın yerine S20 ve S20+ modellerinde bulunan 68 MP çözünürlüklü hibrit yakınlaştırma kamerasının kullanılacağı söyleniyor.
Serinin baz modeli olan Note 20’nin ise S20 modelinde de bulunan 4.000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği bilgisi de sızdırıldı. Geekbench performans testinde de görünen model, Snapdragon 865+ yonga seti ve 8GB RAM ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro Player, TENAA’da görüntülendi!
Realme, 25 Mayıs‘ta X50 Pro Player adlı yeni bir oyun odaklı amiral gemisi piyasaya sürecek. Cihaz bugün TENAA’da teknik özellikleriyle görüntülendi. Telefon büyük ölçüde Realme X50 Pro 5G’ye benzer özelliklerde fakat bazı önemli farklılıklar bulunuyor.
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Realme X50 Pro Player hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Cihazın teknik özellikleri X50 Pro 5G ile yonga seti ve RAM tarafında eşleşse de Realme X50 Pro Player, biraz daha düşük kamera özellikleri bulunduracak. Malzeme kalitesi olarak ise X50 Pro 5G ile benzer malzeme kalitesinde olacak. X50 Pro Player, 6.44 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak. Telefonun 6/8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak. Her kesime hitap etmek için bu çeşitlilik oldukça olumlu sonuçlar verecektir.
X50 Pro Player, arka tarafta 48 MP ana kamera, 1 adet 8 MP kamera ve 2 adet 2 MP kamera olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Orijinal X50 Pro‘da 64 MP ana kamera, 12 MP telefoto, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü ile birlikte dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyordu. Görünüşe göre bu sefer telefoto kamera yerine makro kamerayı kamera diziliminde göreceğiz.
Ön tarafta X50 Pro Player, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunduracak. X50 Pro‘da 32 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera mevcuttu. Realme, bu telefonda kamera özelliklerinden kısıp performans tarafına aktaracak gibi görünüyor. Cihazın oyunlar için optimize olacağı ve oyunculara yönelik bir arayüzü bulunacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Microsoft, arasında bulunan 360 derecelik bir menteşe ile hareket edebilen çift ekranlı Microsoft Surface Duo isimli cihazını yakın zamanda tanıtacak. Cihazın testlerini gerçekleştiren Microsoft, cihazın ortasında bulunan menteşenin çok sayıda kullanım esnekliği sağlaması için çalışmalar gerçekleştiriyor.
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Microsoft Surface Duo hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Microsoft Surface Duo, açıldığında sadece 4.8 mm inceliğinde ve kapandığında ise 9.6 mm kalınlığında olacak. Sızdırılan özelliklere geldiğimizde ise cihazın her iki ekranı aynı özellikte olacak. Surface Duo, 5.6 inçlik 1800×1350 çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihaz Android 10 ile kutudan çıkacak fakat lansmandan hemen sonra Android 11’e planlanmış bir güncelleme yapacak. Cihazda Surface Pen desteği mevcut olacak.
Surface Duo, geçen yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 855 ile gelecek. Bunun sebebi şirketin Surface Duo‘nun iç tasarımını Snapdragon 865’ten daha önce bitirmiş olması. Cihazın 6 GB RAM‘i bulunacak. Bu her ne kadar Google için iyi olsa da günümüz Android amiral gemilerinde 8 GB taban olarak belirlenmiş durumda. Bunların haricinde Surface Duo, genişletilemez 256 GB depolama alanına sahip olacak.
Surface Duo, 11 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip tekli kamera ile gelecek. Cihazın en şaşırtıcı tarafı 3.460 mAh pil kapasitesi ile gelecek olması. Bu pil değeri orta segment telefonlar için bile düşük kalmakla birlikte cihazın bu kadar büyük bir ekranının olması karşısında sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Cihazın NFC, kablosuz şarj ve 5G desteği maalesef bulunmuyor. Microsoft‘un tüm uygulamaları ön yüklü gelecek ve iki ekran arasında sürükleyip bırakarak çalışma mekaniği bu cihazda bulunacak.
Microsoft her ne kadar yılın sonuna doğru piyasaya çıkacağını söylese de Surface Duo‘nun yakında duyurulması süpriz olmayacaktır.