MediaTek Dimensity 820 resmi olarak duyuruldu!

MediaTek, Dimensity 800‘ün daha güçlü bir versiyonu olan MediaTek Dimensity 820 yonga setini bugün resmi bir lansman ile tanıttı. Eski yonga seti ile karşılaştırıldığında yeni sürüm CPU ve GPU performansını arttırıyor. Ayrıca yonga setine entegre bir 5G modem de bulunuyor.

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MediaTek Dimensity 820 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

MediaTek Dimensity 820, dört adet Cortex-A76 ve dört adet Cortex-A55 çekirdekten oluşan 7 nm boyutunda bir yonga seti olacak. Büyük A76 çekirdekleri 2.6 GHz frekansı ile çalışıyor. Ayrıca bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR4x RAM bağlanabiliyor. Mali-G57 GPU‘sunun 5 çekirdekli versiyonu da bu yonga setinde kullanılacak. Bununla birlikte 120 Hz ekranların Dimensity 820 üzerinde kullanılması mümkün olacak. Bu yonga seti Dimensity 1000+ gibi “oyun telefonu yonga seti” değil fakat orta segment için performans konusunda oldukça iddialı bir model olacak.

Dimensity 820, hala önceki modelde olduğu gibi 1080p+ çözünürlüğü destekliyor. Yonga setinin modemi, iki SIM kartı ile 5G‘ye bağlanabilmek için özel olarak geliştirildi. Bugün yapılan lansmanda Snapdragon 765 ve Dimensity 820 karşılaştırıldı. Geekbench sonuçlarına baktığımızda yonga setinin CPU‘su Geekbench 4.2‘de tekli çekirdekte %7, çoklu çekirdekte %37 daha yüksek sonuç gösterdi. GPU tarafında ise %33 daha yüksek kare hızı görüntülendi. Şirket bu yonga seti için NPU performansını üç katına çıkarmayı ve 5G için daha az güç tüketimini vadediyor.

Redmi K30i ve Redmi Note 10, MediaTek Dimensity 820 kullanan ilk telefonlar olacak. Önümüzdeki günlerde bu cihazlar hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.