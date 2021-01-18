Honor V40, yeni nesil GPU Turbo X teknolojisine sahip olacak

Huawei’den ayrıldıktan sonraki ilk amiral gemisini 22 Ocak’ta resmi olarak piyasaya sürecek olan Honor, “Honor V40” serisiyle karşımızda olacak. Telefonun şimdiye kadar kamera, işlemci, ekran özellikleri gibi taraflarıyla alakalı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugün de telefonun, oyun performansını şaha kaldıracak olan GPU Turbo X özelliğine sahip olacağı açıklandı.

İlginizi çekebilir: Huawei MateBook X Pro 2021, resmi olarak tanıtıldı!

reklam

Honor’un yeni amiral gemisi Honor V40 normal şartlar altında bugün (18 Ocak) resmen tanıtılacaktı. Fakat şirket tanıtım etkinliğini düzenleyeceği bir konferans alanı bulma konusundaki aksaklıkları gerekçe göstererek telefonun tanıtım tarihini 22 Ocak’a ertelemişti. Dört gün sonra tüketicilerin karşısına çıkacak olan HonorV40, Honor’un bağımsızlığından sonraki ilk amiral gemisi olması yönüyle ayrıca özel bir telefon.

Şimdiye dek birçok özelliği kamuoyuna sızdırılan Honor V40 ile alakalı alakalı üreticisinden bugün bir açıklama geldi. Çin’in en büyük sosyal ağı Weibo hesabından bir paylaşım yapan Honor, V40’ın GPU Turbo X adı verilen özel bir grafik hızlandırma motoruna sahip olacağını duyurdu. Şirket duyuruyla alakalı yaptığı paylaşımda bir de GPU Turbo X teknolojisiyle alakalı tanıtım videosuna yer verdi.

Honor V40 ile beraber gelecek olan GPU Turbo X teknolojisinin tanıtım videosu

Honor, V40 serisinde kullanacağı GPU Turbo X teknolojisinin çalışma mantığıyla alakalı şimdilik daha detaylı bilgi paylaşmıyor. Ancak önceki nesil GPU Turbo teknolojisinden yola çıkarak, bu teknolojinin GPU’yla eşlenik bir şekilde, ufak da olsa hız aşırtma yapılmasını sağlayan yazılım optimizasyonunun bir formu (çeşidi) olduğunu anlayabiliriz.

Hatırlayacak olursanız Honor, GPU Turbo’yu piyasaya sürdüğü ilk zamanlarda bu teknolojiyi “çığır açan bir donanım-yazılım entegrasyonu ve grafik işleme teknolojisi” olarak tanımlamıştı. Belli ki GPU Turbo X de söz konusu grafik işleme teknolojisinin önemli ölçüde optimize edilmiş, daha başarılı sonuçlar verebilen bir hali olacak.

Honor V40’da bizleri neler bekliyor?

Honor V40 sol üst köşede çift özçekim kamerası sunan 80 derecelik, 6.72inç FHD+ AMOLED panelli bir ekran ile gelecek. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızına ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Yeni model 10 bit renk desteği sunan bir ekranla çıkacak. Honor’un bu seneki işlemci tercihi ise orta-üst segmentin gözdesi Mediatek Dimensity 1000+ oluyor.

Bunlarla beraber Honor V40, düşük ışıkta oldukça iyi sonuçlar veren RYYB filtresine sahip 50 MP’lik bir kamerayı da bünyesinde bulunduracak. Huawei’nin de amiral gemisi cihazlarının kamerasında kullandığı bu filtre, Honor’un halâ Huawei’den izler taşıdığının naçizane bir göstergesi olabilir.