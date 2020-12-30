Honor V40 Game Bench üzerinde görüntülendi!

Vivo iQOO 7 onaylandı. 11 Ocak tarihinde tanıtılacak telefon, Qualcomm Snapdragon 888 gibi tepe seviye özelliklerle gelecek.

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Yıl bitmeden Vivo bombalar yağdırmaya devam ediyor. ilk olarak Samsung Exynos işlemcilerle gelen X60 serisi, hemen ardından gelen Vivo Watch haberi ve son olarak da Vivo iQOO 7. Telefon 11 Ocak tarihinde Çin’de yerel saat ile 19:30’da yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak. Amiral gemisi olarak tanıtılacak telefonun sızan Antutu test sonuçları sayesinde teknik özelliklerinin de bir kısmına sahibiz. Antutu, akıllı telefonları karşılaştırmak ve performans ölçümü yapmak için yaygın olarak kullanılan bir Geekbench gibi bir yazılımdır.

Vivo iQOO 7 özellikleri ve Antutu skoru

Vivo iQOO 7, Qualcomm’un son mucizesi olan Snapdragon 888 işlemciden gücünü alacak. 12 GB LPDDR5 RAM ile gelecek olan cihaz 256 GB UFS 3.1 standardına sahip olacak. Aynı zamanda UFS 3.0 destekleyen 512 GB depolama seçenekli bir varyasyon da mevcut olacak. Antutu tarafından onaylanan bilgilerde 120Hz ekran tazeleme hızı da bulunuyor. Elimizde tüm teknik detaylar olmasa da Telefon, 120W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya ile gelecek ve kutudan Android 11 ile çıkacak. Cihazın Antutu skoru CPU tarafında 200616, GPU tarafında ise 340539 olmak üzere toplamda 752935.

11 Ocak Saat 19:30

Etkileyici skor ve özellikleriyle iQOO 7, 19 Ocak 2021 tarihinde Çin yerel saatiyle 19:30’da tanıtılacak. O zamana kadar muhtemelen cihazın çeşitli özellikleri hakkında gele sızıntılar sayesinde daha fazla detay ve bilgi sahibi oluruz. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…