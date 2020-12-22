Honor, önümüzdeki yıl 100 milyon adet telefon üretmeyi hedefliyor

2020 itibarıyla yoluna bağımsız bir akıllı telefon markası olarak devam eden Honor, önümüzdeki yıl içerisinde 100 milyon adet akıllı telefon üretmeyi hedeflediğini bildirdi. Söz konusu hedefini gerçekleştirebilmek için Qualcomm gibi ABD’li şirketlerle temasa geçen Honor’un Amerikan ambargosundan muaf olup olmayacağıysa henüz bilinmiyor.

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Çinli teknoloji devi Huawei, ABD tarafından uygulanmakta olan ihracat yasağından etkilenmemesi adına alt markası olan Honor’u geçen ay elden çıkarmıştı. Geçen aydan beri resmen yoluna bağımsız bir marka olarak devam eden Honor ise, 2021’ye dair birtakım planlarını açıkladı.

2021 hedeflerinden bahseden Honor, üretim adedini 100 milyona çıkaracak

Sektöre aşina olan kişilerin yabancı basına verdiği bilgilere göre, Honor önümüzdeki yıl toplam 100 milyon adet akıllı telefon üretmeyi hedefliyor. Bu noktadaysa Honor’un kaderini belirleyecek olan çok önemli bir detay var; ABD, Honor’a uyguladığı ambargoyu devam ettirecek mi?

Honor’un önümüzdeki yıl içerisinde üreteceği akıllı telefon adedini 100 milyona çıkarmayı planlaması Honor’un meftunları adına sevindirici bir gelişme, fakat şirketin bu noktada önünde büyük patikalar var. Zira Honor’un akıllı telefonlarında kullanacağı işlemci, ekran vb. temel donanımları Qualcomm, Samsung, MediaTek gibi firmalardan alması gerekecek, ancak bunu yapabilmesi için ABD Hükümeti tarafından ambargoya tabi tutulmaması gerekiyor.

Aslında bakacak olursanız Honor markasının yasal olarak artık Huawei ile herhangi bir bağı olmadığından dolayı haliyle ABD ambargosundan etkilenmemesi gerekiyor. Fakat söz konusu ABD ve akıl almaz politikaları olduğu zaman sektörün duayenleri bile herhangi bir öngörüde bulunmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Yapılan açıklamalara göre Honor’un üst düzey yetkilileri, Qualcomm ve MediaTek gibi ortaklarıyla şimdiden masaya oturmuş durumdalar.

Huawei’den ayrılmasının hemen ardından resmi olarak bağımsız bir marka haline gelen Honor’un, akıllı telefonlarında kullanacağı yonga setlerini tedarik edebilmek amacıyla Qualcomm’la yakında temas içinde olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte de, Honor yetkilileri B planı olaraksa Tayvan merkezli çip üreticisi MediaTek’i düşünüyorlar. Ancak söz konusu Tayvan merkezli bir şirket olsa dahi, ABD izin vermediği müddetçe Honor’un eli kolu bağlı olacak.