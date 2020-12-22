Haber
Honor, önümüzdeki yıl 100 milyon adet telefon üretmeyi hedefliyor
2020 itibarıyla yoluna bağımsız bir akıllı telefon markası olarak devam eden Honor, önümüzdeki yıl içerisinde 100 milyon adet akıllı telefon üretmeyi hedeflediğini bildirdi. Söz konusu hedefini gerçekleştirebilmek için Qualcomm gibi ABD’li şirketlerle temasa geçen Honor’un Amerikan ambargosundan muaf olup olmayacağıysa henüz bilinmiyor.
İlginizi çekebilir: Honor CEO’su: Honor, akıllı telefon serüvenine devam edecek
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD tarafından uygulanmakta olan ihracat yasağından etkilenmemesi adına alt markası olan Honor’u geçen ay elden çıkarmıştı. Geçen aydan beri resmen yoluna bağımsız bir marka olarak devam eden Honor ise, 2021’ye dair birtakım planlarını açıkladı.
2021 hedeflerinden bahseden Honor, üretim adedini 100 milyona çıkaracak
Sektöre aşina olan kişilerin yabancı basına verdiği bilgilere göre, Honor önümüzdeki yıl toplam 100 milyon adet akıllı telefon üretmeyi hedefliyor. Bu noktadaysa Honor’un kaderini belirleyecek olan çok önemli bir detay var; ABD, Honor’a uyguladığı ambargoyu devam ettirecek mi?
Honor’un önümüzdeki yıl içerisinde üreteceği akıllı telefon adedini 100 milyona çıkarmayı planlaması Honor’un meftunları adına sevindirici bir gelişme, fakat şirketin bu noktada önünde büyük patikalar var. Zira Honor’un akıllı telefonlarında kullanacağı işlemci, ekran vb. temel donanımları Qualcomm, Samsung, MediaTek gibi firmalardan alması gerekecek, ancak bunu yapabilmesi için ABD Hükümeti tarafından ambargoya tabi tutulmaması gerekiyor.
Aslında bakacak olursanız Honor markasının yasal olarak artık Huawei ile herhangi bir bağı olmadığından dolayı haliyle ABD ambargosundan etkilenmemesi gerekiyor. Fakat söz konusu ABD ve akıl almaz politikaları olduğu zaman sektörün duayenleri bile herhangi bir öngörüde bulunmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Yapılan açıklamalara göre Honor’un üst düzey yetkilileri, Qualcomm ve MediaTek gibi ortaklarıyla şimdiden masaya oturmuş durumdalar.
Huawei’den ayrılmasının hemen ardından resmi olarak bağımsız bir marka haline gelen Honor’un, akıllı telefonlarında kullanacağı yonga setlerini tedarik edebilmek amacıyla Qualcomm’la yakında temas içinde olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte de, Honor yetkilileri B planı olaraksa Tayvan merkezli çip üreticisi MediaTek’i düşünüyorlar. Ancak söz konusu Tayvan merkezli bir şirket olsa dahi, ABD izin vermediği müddetçe Honor’un eli kolu bağlı olacak.
Samsung
Samsung, yeni ekran teknolojilerini tanıtacağı etkinliğini duyurdu
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, ekran teknolojisinde devrim yaratacak yepyeni teknolojisini ve bunun yanında da diğer ürünlerini tanıtacağı The First Look 2021 etkinliğini duyurdu. The First Look 2021 adlı etkinlikte Samsung’un yeni akıllı televizyonlarını gün yüzüne çıkaracağı belirtiliyor.
İlginizi çekebilir: OPPO ve Samsung, 2021’de Türkiye’de üretime başlıyor
Geçtiğimiz günlerde Türkiye sınırları içerisinde akıllı telefon üretimine başlayacağı ortaya çıkan Samsung’la alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Samsung yaptığı açıklamada 6 Ocak 2021 tarihinde The First Look 2021 adlı yeni bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Tanıtım afişinde etkinlikle alakalı olarak “…where a new vision for screen begins.” ifadelerini kullanan şirketin, (bu açıklamadan yola çıkılarak) etkinlikte yeni ekran teknolojilerini tanıtması bekleniyor.
The First Look 2021, Samsung’un yeni ürünlerine ev sahipliği yapacak
The First Look 2021 etkinliği 6 Ocak’ta, yani her yıl düzenlenmekte olan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’ten 5 gün önce yapılacak. Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamada The First Look 2021’in muhteviyatıyla alakalı herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat tahminlere göre şirket, başta yeni Micro-LED TV serisi olmak üzere Mini-LED TV’lerini ve 4K/8K QLED TV’lerini tüketicilerin karşısına çıkaracak.
Tabii söz konusu “ekran teknolojisi” olduğu zaman, yalnızca televizyonlardan bahsetmek mümkün olmuyor. Zira kendi ekranını üreten ve ürettiği ekranı akıllı telefonlarından tabletlerine kadar her ürününde kullanan Samsung gibi bir şirketin sahip olduğu ürün yelpazesini de göz önünde bulundurarak, The First Look 2021 etkinliğinde yeni tablet, dizüstü bilgisayar gibi ürünler görebilme ihtimalimiz de var.
Diğer taraftan 6 Ocak’ı takip eden hafta CES 2021 etkinliğinin başlayacağını da unutmamak gerekiyor. Samsung büyük ihtimalle The First Look 2021’de tanıtacağı ürünleri CES’e bırakmadan bir an önce elden çıkarmak istemiş. Bunun sebebiyse bir ihtimal, şirketin CES’te büyük bir ürün gamıyla karşımıza çıkacağı olabilir. Ya da şirket CES gibi önemli bir fuarda ekran teknolojileri tanıtmayı bir şekilde uygun görmemiş olabilir.
Bakalım, tüm bu soruların cevaplarını ocak ayında göreceğiz. Anlaşılan o ki hem Samsung için hem de genel olarak teknoloji dünyası için ocak ayı çok hararetli geçecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 5G önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak!
Samsung Galaxy A22 5G modeli ortaya çıktı. Firmanın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu 2021 yılı içerisinde kullanıcılarını karşılayacak.
İlginizi çekebilir; Rus yapımı yolcu uçağı Irkut MC-21, PD-14 motorlarıyla ilk uçuşunu yaptı
Uygun fiyatlı 5G özellikli akıllı telefon Samsung Galaxy A22!
Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün sertleşerek devam ediyor. Çoğu firmanın artık tek bir ürün ile gelmediği şu günlerde, Samsung da uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılayacak. Galaxy A22 modelini geliştirdiği Güney Kore basınında ortaya çıkan firma, özellikle Çinli rakiplerinin oldukça hakin olduğu orta ve giriş seviye akıllı telefon rekabetinde alternatif oluşturmayı planlıyor. Ortalama 181 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefon ile alakalı bütün bilgiler ise şu an teori aşamasında.
Uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon olarak bizleri karşılayacak olan Samsung Galaxy A22 5G, henüz hangi işlemciyi kullanacak kesin bir bilgiyi yine bizlere sunmadı. Dimensity 700 serisinden bir işlemcinin beklendiği akıllı telefon, duruma göre Qualcomm yapımı Snapdragon 600 serisinden bir işlemciye de sahip olabilir. Bu dedikodular dışında herhangi bir teknik detayı ortaya çıkmayan akıllı telefonun 2021 yazında kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Bu tarih de tam olarak Galaxy A21 modelinin tanıtımından bir yıl sonraya denk gelmekte. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile rekabette önemli bir unsur olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi resmen duyuruldu
Xiaomi Mi 11 ne zaman çıkacak? Çinli teknoloji şirketinin yeni amiral gemisiyle alakalı uzun zamandır merak edilen soru, nihayet cevap buldu. Xiaomi, Mi 11’in çıkış tarihi ile alakalı Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Aralık’a işaret etti.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11, önceki modeller gibi 108MP kamera ile gelmeyebilir
Türkiye pazarında da varlığını hızla büyütmeye devam eden Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Mi 11’i uzun zamandır tüketicilerle buluşturması heyecanla bekleniyor. Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini kullanacak ilk modellerden biri olması beklenen Xiaomi Mi 11’in çıkış tarihiyse şimdiye kadar belirsizliğini koruyordu. Kimi sızıntılar, Mi 11’in 29 Aralık’ta tanıtılacağını iddia etmişti ancak Mi 11’in ilk başta küresel olarak mı yoksa Çin pazarında mı tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi yoktu.
Xiaomi Mi 11 ne zaman çıkacak?
Bugün ise nihayet Mi 11 serisinin çıkış tarihi net bir şekilde resmen belli oldu. Şirket tarafından Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan tanıtım posterine göre, Mi 11 serisinin üyeleri 28 Aralık 2020 tarihinde Çin pazarında resmen çıkışını gerçekleştirilecek. Çin’in yerel saatiyle 19:30’da tanıtılacak olan Mi 11, ülkede şimdiden ön sipariş sürecine bile açılmış durumda. Diğer taraftan Xiaomi Mi 11’lerin Türkiye ve diğer ülkelerde ne zaman tanıtılacağıysa hala muammalar arasında yerini alıyor.
Xiaomi 28 Aralık’ta Çin’de düzenleyeceği etkinlikle birlikte Mi 11 ve Mi 11 Pro olmak üzere minimum iki adet akıllı telefon tanıtacak. Hâlihazırdaki mevcut sızıntılar ışığında, bunu kesin olarak söyleyebiliyoruz. Fakat Mi 11 serisinin başka üyelerinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Zaten şunun şurasında büyük güne 1 haftadan bile az kaldı, bu bağlamda tüm detaylar 28 Aralık’taki Mi 11 tanıtım etkinliğinde tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkmış olacak.
Mi 11 ve Mi 11 Pro, sızıntılara göre şu özellikler ile gelecek
Forumdan Son Mesajlar
-
HWP Teknoloji Sohbetleri Podcast Yayınları
Yazan: levent_orgun, 3 saat önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 4 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 5 gün önce
-
Yazan: osilator, 1 hafta önce