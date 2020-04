Samsung Galaxy A71 inceleme videomuzda, son dönemin popüler orta düzey akıllı telefonunu değerlendirdik. Cihaz bu fiyatıyla alınır mı, alınmaz mı?

Samsung Galaxy A71 inceleme

İlk olarak fiyattan başlayacak olursak tabii ki satın alacağınız yere göre farklı fiyatlandırmalar mevcut. Biz telefonu 3100 TL’ye satın aldık ancak internette 3260 TL’den 3700 TL’ye kadar değişiyor. Siyah, mavi, beyaz, pembe renk seçeneklerine sahip telefonda, yan çerçeveler ve arka yüzey plastik. Ön taraftan baktığınızda Note 10’a ve A51’e benzeyen tam ortada kamera deliğinin yer aldığını görüyoruz. Telefond ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisi yer alıyor. Parmak izi sensörünün çok kararlı olmadığını, ara ara tanımama problemi yaptığını belirtelim. Tasarım konusunda son olarak cihazda çift SIM desteğinin, microSD kart ile birlikte kullanılabildiğini de söyleyelim.

6.7 inç Super AMOLED, Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelen cihaz Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Always On yani Her zaman açık ekran özelliği S Amoled panel sayesinde mevcut ve ayarlar bölümünden özelleştirilebiliyor. Ayrıca ekranda renk modu, mavi ışık filtresi ve karanlık mod gibi seçenekler de mevcut. Gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A71 modelinde 8 GB RAM + 128 GB depolama bulunuyor. Depolamanın UFS 2.1 olduğunu belirtelim.

Telefonun belki de selefine göre en büyük avantajı yeni kamerasında. Zira 64 MP’lik ana kamerayla birlikte 12 geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü bulunuyor. Orta düzeye göre 64 MP’lik ana kameranın hem gündüz hem de gece çekim performansı hayli başarılı. Ancak iş videoya geldiğinde, ne yazık ki çok tatminkar sonuçlar alamıyorsunuz. Son olarak 4500 mAh pil ve 25 W hızlı şarj desteğine sahip telefon, 2 güne varan bir kullanım sunuyor diyebiliriz.