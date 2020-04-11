Akıllı Telefon
Honor’un en iyisi! | Honor V30 Pro 5G incelemesi
Honor V30 Pro 5G incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’den ayrı bir marka olarak çıkardığı en iyi cihazı olan V30 Pro’nun detaylarına baktığımız video yayında.
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Honor V30 Pro 5G özellikleri
Honor View 30 Pro 5G olarak da bilinen V30 Pro, Honor’un ürettiği en güçlü telefon konumunda. Tasarım olarak Huawei P40 ailesinden önce P40 tasarımında geliyor. 6,57 inç FHD+ ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda IPS panel kullanıyor olsa da HDR desteği de sunuyor. 8,8 mm kalınlık ve 206 gram ağırlığa sahip olan Honor V30 Pro 5G, bu ağırlığı cihaz içerisinde dengeli olarak dağıtmayı da başarmış.
Gücünü Huawei’nin en güncel ve en güçlü işlemcisi olan Kirin 990’dan alıyor. Mali-G76 MP16 grafik işlem birimi, 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.0 depolama detayları ile oyunlar başta olmak üzere her işinizde sorunsuz bir deneyim sağlamayı başaran bir telefon.
Batarya kanadında ise 4100 mAh batarya ile iki günü rahat bulan deneyim sunarken, ihtiyaç halinde 40 W kablolu, 27 W kablosuz şarj desteği sağlıyor. Tersine şarj dediğimiz kablosuz şarj desteği olan cihazları da şarj edebilme imkaı sağlıyor.
Honor V30 Pro 5G ile HMS deneyimi
Globalde Honor 9X, Huawei Mate 30 Pro ve P40 serisi gibi Android 10 tabanlı Honor Magic UI 3 arayüzüne sahip olan telefonda, maalesef Çin – ABD sorunu nedeniyle Google servisleri yer almıyor. Aynı zamanda artık Google servisleri ise yüklenemiyor. Bu nedenle Google, Chrome, GMail ve Google Haritalar gibi uygulamalar kullanılamazken GMS kullanan İETT uygulamaları, Getir, Banabi ve Moov by Garenta tarzı uygulamaları da kullanamıyorsunuz.
Ancak buna rağmen sosyal medya uygulamalarında sorun yaşanmaması ve Google uygulamalarına birçok alternatif sunması nedeniyle HMS’ye alışması zor da olmayacaktır. Şu anda eksik olan oyun ve uygulamalar için ise hem global hem de Huawei Türkiye ekibi de çalışmalarını yürütüyor. Yakın zamanda eksik uygulamalar App Gallery’e gelecektir.
Honor V30 Pro kamera deneyimi
Arkada üçlü önde iki kamerasıyla gelen V30 Pro 5G, bu konuda dünyanın en başarılı telefonlarından biri. DXOMARK’ta da tepedeki telefonlardan biri olan V30 Pro, 40 MP ana 12 MP ultra geniş ve 8 MP de telefoto lens kullanıyor. 3x optik, 5x hibrit ve 30x de dijital yakınlaştırma sunabiliyor. Gece çekimlerinde de fazlasıyla iddialı konumda. Ön tarafta 32 MP ana ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kamera çekimleri de fazlasıyla başarılı.
Video kanadında 4K 30 fps video çekimi desteği de mevcut. OIS ve EIS desteği ise fazlasıyla yerinde ve piyasanın en başarılarından biri durumda.
Sonuç olarak Honor V30 Pro 5G modeli, Honor’un 30 ailesi gelene kadar en iyi cihazı konumunda kalacak ve Mate 30 Pro ve P40 Pro gibi rakipleri ile rahat kıyaslanabilecek, 5G desteki farklı bir cihaz konumunda olmuş.
Akıllı Telefon
Realme XT incelemesi | Redmi Note 8 Pro’dan iyi mi?
Bu videomuzda Realme XT incelemesi ile karşınızdayız. Lansman fiyatına göre indirimde olan Realme’nin en donanımlı modelinin detaylarını inceliyoruz.
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Dünyanın ilk 64 MP kameralı telefonu olan Realme XT’nin kamera ve performans detaylarını aktarıp, en yakın rakibi Redmi Note 8 Pro modeli ile farklarını anlatıyoruz. İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A71 inceleme – Tüm artı ve eksi yönleri!
Samsung Galaxy A71 inceleme videomuzda, son dönemin popüler orta düzey akıllı telefonunu değerlendirdik. Cihaz bu fiyatıyla alınır mı, alınmaz mı?
Samsung Galaxy A71 inceleme
İlk olarak fiyattan başlayacak olursak tabii ki satın alacağınız yere göre farklı fiyatlandırmalar mevcut. Biz telefonu 3100 TL’ye satın aldık ancak internette 3260 TL’den 3700 TL’ye kadar değişiyor. Siyah, mavi, beyaz, pembe renk seçeneklerine sahip telefonda, yan çerçeveler ve arka yüzey plastik. Ön taraftan baktığınızda Note 10’a ve A51’e benzeyen tam ortada kamera deliğinin yer aldığını görüyoruz. Telefond ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisi yer alıyor. Parmak izi sensörünün çok kararlı olmadığını, ara ara tanımama problemi yaptığını belirtelim. Tasarım konusunda son olarak cihazda çift SIM desteğinin, microSD kart ile birlikte kullanılabildiğini de söyleyelim.
6.7 inç Super AMOLED, Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelen cihaz Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Always On yani Her zaman açık ekran özelliği S Amoled panel sayesinde mevcut ve ayarlar bölümünden özelleştirilebiliyor. Ayrıca ekranda renk modu, mavi ışık filtresi ve karanlık mod gibi seçenekler de mevcut. Gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A71 modelinde 8 GB RAM + 128 GB depolama bulunuyor. Depolamanın UFS 2.1 olduğunu belirtelim.
Telefonun belki de selefine göre en büyük avantajı yeni kamerasında. Zira 64 MP’lik ana kamerayla birlikte 12 geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü bulunuyor. Orta düzeye göre 64 MP’lik ana kameranın hem gündüz hem de gece çekim performansı hayli başarılı. Ancak iş videoya geldiğinde, ne yazık ki çok tatminkar sonuçlar alamıyorsunuz. Son olarak 4500 mAh pil ve 25 W hızlı şarj desteğine sahip telefon, 2 güne varan bir kullanım sunuyor diyebiliriz.
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Redmi K30 (Mi 10T) inceleme | Nam-ı diğer Poco X2!
Redmi K30 ya da Poco X2 olarak bilinen telefonun incelemesi ile karşınızdayız. K30 modeli yenilenen özellikleri ile Mi 10T olarak global piyasada bekleniyor.
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208 gr ağırlığında olan Redmi K30, Snapdragon 730G işlemcisi ile karşımıza çıkıyor. Bu sayede tüm oyunları oynatabilen cihaz, 120 Hz ekranıyla beraber destekleyen oyunlarda oldukça akıcı bir deneyim sağlıyor.
6,67 inç IPS tabanlı ekranında HDR10 desteği de sunan Poco X2, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile geliyor. 4500 mAh bataryası da iki güne rahat varan kullanım sunabiliyor.
Kamera tarafında 64 MP ana lens ile 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörüyle başarılı çekimler vadederken önde ise 20 MP ve 2 MP ön kamerayla bokeh efektini de oldukça iyi çekebiliyor.
Detaylarını videomuzda görebilirsiniz.