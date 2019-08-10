Honor Smart Screen ve Smart Screen Pro cihazları tanıtıldı!

Honor Smart Screen ve Smart Screen Pro akıllı ekranları uzun süren bekleyişin ardından tanıtıldı. Şirketin övgüyle bahsettiği bu iki yeni nesil ekran Huawei’nin kendi HarmonyOS’u kullanan ilk cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

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Huawei Geliştirici Konferansı’nda tanıtılan Honor Smart Screen ve Smart Screen Pro akıllı ekranlarının lansmanı yapıldı. Hakkında pek çok dedikodu dönen bu dev cihazların kesinleşmiş özelliklerine yakından bakalım.

Honor Akıllı Ekranlarının Özellikleri

Ekran özellikleri olarak her iki Smart Screen cihazı da çerçevesiz 55 inç 4K HDR ekranla geliyor. NTSC % 85 geniş renk gamı, 360 nit parlaklık ve geniş görüş açıları içeren cihazların; standart, yumuşak, sinema gibi modları içeren sekiz farklı ekran yapılandırması da bulunuyor. Ayrıca son dönemlerde revaçta olan Alman TUV Rheinland düşük mavi ışık koruması kullanılıyor. Tasarımsal anlamda dikkat çeken cihaz, % 94 gibi etkileyici ekran/gövde oranıyla karşımıza çıkıyor. Oldukça ince ve elmas dokulu kasaya sahip Smart Screen cihazları kesintisiz 3D metal orta çerçeve barındırıyor.

Honor için oldukça özel olan bu yeni nesil akıllı ekran, merakla beklenen Harmony işletim sistemini kullanıyor olmanın yanı sıra kendi akıllı asistanları YOYO ev Magic Link özelliklerini barındırıyor. Bu uygulamaların kullanılıyor olmasının sebebi olarak şirket, kullanıcıların diğer cihazlarını daha iyi entegre edebilmeleri için özellikle düşündüklerini söyledi.

Magic Link uygulaması, kullanıcıların akıllı telefonlarını Honor akıllı ekranıyla senkronize bir şekilde kullanmasını sağlıyor. NFC ile bağlanan cihazlar arasında, telefona indirilen uygulamaların paylaşılmasını ve en önemli özellik olarak ekranın, kendini akıllı bir ev sistemine dönüştürmesini sağlıyor . Akıllı ekran üzerinden güvenlik kameralarından bilgisayara kadar evdeki hemen hemen her cihazı kontrol edilebilir hale geliyor.

Her iki Honor Smart Screen cihazı da en yeni Honghu 818 dört çekirdekli işlemcileri kullanıyorlar. 4K destekli bu cihazlar; dinamik görüntü telafisi (MEMC), yüksek dinamik aralıklı görüntüleme (HDR), gürültü azaltma (NR) gibi yedi farklı teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

Honor Smart Screen ve Pro modelleri arasında bulunan farklar ise; birinde 4*10 W hoparlör bulunurken diğerinde 6*10 W hoparlör bulunuyor. Ayrıca Pro modeli daha büyük 32 GB depolama alanına ve akıllı dahili kameraya sahip. Bu kamera yüz tanıma ve kaydetme gibi özelliklere sahipken, kullanıcı gizliliği açısından kullanılmadığında geriye doğru kayan Honor patentli açılır kamera teknolojisi ile donatılmış.

En önemli detaylardan olan fiyatlandırma konusuna gelince Honor Smart Screen, yaklaşık 538 dolara, Pro modeli ise yaklaşık 680 dolara raflardaki yerini alacak.