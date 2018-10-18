Honor Play inceleme (VİDEO)

Honor Play inceleme videomuzda, 2799 TL’lik satış fiyatıyla adında söz ettiren modelin tüm detaylarına yakından bakıyoruz.

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Honor Play inceleme

Telefonu satın aldığınızda kutu içeriğinden hızlı şarj adaptörü ve silikon kılıf çıkıyor. Kutu içeriğinde kulaklığın olmadığını belirtelim. Honor 10 modelinden farklı olarak yekpare metal kasa kullanan cihaz, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Cihazda hem parmak izi sensörü hem de yüz tanıma teknolojisi yer alıyor. Ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık girişinden de vazgeçilmemiş. Hoparlör ise ne yazık ki stereo değil mono.

6.3 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlükle birlikte IPS LCD panel kullanan telefon, çentik tasarımına sahip. Dilerseniz yazılımsal olarak çentiği kapatabilmek mümkün. Gücünü bugün birçok üst düzey Huawei ve Honor modelinde de yer alan Kirin 970 işlemcisinden alan Honor Play, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Bir oyun telefonu olarak lanse edilen cihaz, şirketin GPU Turbo özelliğini barındırıyor. Bu sayede grafik performansı yukarı çekiliyor ve pil ömrü de biraz daha iyileştiriliyor. Ayrıca PUBG Mobile ve Asphalt 9: Legends gibi destekli oyunlarda telefon bazı alanlarda titreyerek size 4 boyutlu bir oyun deneyimi sunuyor.

Cihazın arka tarafında 16 MP + 2 MP olmak üzere çift arka kamera bulunuyor. İkinci kamera derinlik algılayıcısı olarak çalışıyor ve fiziksel olarak bokeh efektine sahip fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor. Ana kameranın F/2.2 diyafram değerine sahip olması ve OIS desteğinin olmaması düşük ışık fotoğraflarını haliyle olumsuz etkiliyor. Ancak yapay zeka desteğiyle genel olarak fotoğraflar güzel bir şekilde iyileştiriliyor. Ön tarafta ise 16 MP F/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası yer alıyor.

Son olarak hızlı şarj destekli 3750 mAh kapasiteli pil ile gelen telefon, yoğun kullanımda 1 günü rahatlıkla çıkarabiliyor.