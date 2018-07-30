Honor Play Special Edition 1 Ağustos’ta satışa çıkacak

Huawei’in alt firması olan Honor 1 Ağustos’ta Honor Play Special Edition‘ı satışa çıkaracak. Cihaz kırmızı ve siyah renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

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Honor Play Special Edition

Hangi rengi seçerseniz seçin, lazerle işlenmiş çizgileri olan çekici arka tasarıma sahip bir telefon. Görsele bakınca Huawei P20 Lite görüyoruz. Arka kasadaki Honor yazısı ve çizgiler çok hoş durmuş. Kameraya Yapay Zeka teknolojisi eklenmiş. Ön ve arka kameraya da 3D Portre Işık Efekti eklenmiş. Telefonun GPU Turbo ile gelmesi akıcı bir oyun performansı sağlıyor.Honor Play‘in en özel versiyonu Special Edition, donanımıyla değil tasarımıyla çekici kılıyor. Tasarım konusunda iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun teknik özellikleri Haziran ayında duyurulan Honor Play ile aynı.

Honor Play Special Edition teknik özellikleri neler?

6.3″ inç FHD + IPS LCD bir ekran %83 ekran kasa oranıyla birlikte 1080 x 2340 piksel çözünürlükle geliyor. Telefon kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 işletim sistemiyle birlikte Kirin 970 ile geliyor. İşlemci 8 çekirdekli ve 2.4 GHz hıza sahip. Ram konusunda 4 GB / 6 GB seçenek ile birlikte 64 GB dahili depolamaya sahip. MicroSD kart ile hafıza 256 GB‘a kadar yükseltilebiliyor. Mali-G72 MP12 bir ekran kartıyla ile birlikte 3750mAh Li-Po bir pil ile geliyor. Önde 16 MP F2.0 bir kamera arkada ise 16 MP + 2 MP F2.2 + 2 = F2.4 diyafram açıklı bir kamera ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Birçok rakibinin aksine 3.5 mm bir kulaklık yuvası bulunuyor. Telefon 3D ve sanal 7.1 ses destekleriyle birlikte oyun sahnelerini algılayıp gövde titreşimiyle 4D oyun deneyimi sunuyor. Lazerle işlenmiş çizgileri olan bu telefonun Çin’de 366 Dolar gibi bir fiyatla satışa çıkacak. Telefon 1 Ağustos’tan itibaren Huawei’nin çevrimiçi mağazasından da online satın alınabilecek.

Sızdırılan görsele bakınca fiyatını ve ne zaman satışa çıkacağını görebiliyoruz. Çin dışında ki pazarlarda satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor ama dikkatleri üzerine çekeceği bekleniyor.